La Fermana ad Avezzano. Scende in campo anche l’associazione

Ufficialmente presentato l’accordo tra Fermana e Solo Fermana con l’associazione pronta a contattare direttamente "porta a porta" le attività commerciali e imprenditoriali per trovare sempre più risorse per la società canarina. A suggellarlo ufficialmente Gianfilippo Simoni e il direttore generale Federico Ruggeri per la Fermana, il presidente di Solo Fermana Luigi Messineo e l’assessore allo sport Alberto Scarfini. Proprio quest’ultimo a sottolineato come "Solo Fermana da sempre si spende per il bene della Fermana ora anche come filtro con il territorio". Proprio il presidente Messineo ha precisato che l’associazione andrà "porta a porta per le attività commerciali e imprenditoriali, tutto sarà tracciato e andrà alla Fermana con regolare contratto di sponsorizzazione. Se qualche tifoso è a conoscenza di qualcuno interessato a sostenere la Fermana ci contatti e andremo di persona a contattarlo". A spiegare come nasce l’iniziativa ci a pensato il direttore generale Federico Ruggeri: "Stiamo lavorando per ridare credibilità a questa società. E gli accordi con Afc Fermo, Unimc e Solo Fermana vanno proprio in quella direzione. Solo fermana ci aiuterà a trovare risorse in cambio della visibilità che diamo noi ma anche con abbonamenti, accesso all’area hospitality dello stadio o anche cartellonistica, in base a quanto pagato. Obiettivo è far diventare la Fermana appetibile, che restino i Simoni o arrivino altri: a breve sarà società pulita. Un grazie proprio alla famiglia Simoni che ci permette di agire con queste iniziative e stiamo lavorando per ridare la Fermana ai fermani. La Cops è un plus unico per essere ancor più appetibile ad esempio". Infine Gianfilippo Simoni ha sottolineato che per la conferenza stampa sulla ristrutturazione del debito "si aspetta che ci sia la presenza dell’avvocato Gambelli per spiegare i dettagli tecnici. Comunque siamo a buon punto e se ci fossero manifestazione di interessi serie credibili, siamo pronti ad ascoltarli". Ed intanto oggi alle 15 la Fermana scende in campo e lo fa ad Avezzano per ritrovare quel successo che manca dalla terza giornata. In casa dei marsicani, reduce da due vittorie di fila, non sarà semplice e lo sa bene Dario Bolzan. "Affrontiamo un avversario tosto e in salute. Noi veniamo da una settimana fatta bene in allenamento, abbiamo ancora qualche assenza ma come dico sempre non cerchiamo nessun tipo di alibi". Ancora out Pinzi e Diouane, si dovrebbe ripartire dal 4-3-3 con capitan Romizi in campo dopo la squalifica e Fontana favorito su Valsecchi. Probabile Formazione Fermana (4-3-3): 1 Di Stasio; 26 Tomassini, 4 Tafa, 33 Karkalis, 14 Casucci; 18 Fontana, 5 Romizi, 17 Mavrommatis; 7 Ferretti, 9 Bianchimano,11 Sardo All. Bolzan