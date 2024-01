La Fermana aspetta rinforzi. Protti fa la conta dei presenti

Altra uscita ufficiale in casa Fermana. Dopo Gasbarro e Diouane, il club nel primo pomeriggio di mercoledì ha annunciato la cessione di Marco Calderoni al Brindisi. Gialloblù che dunque hanno salutato l’ex Cesena dopo appena metà stagione al Recchioni. Già tre uscite, molto probabilmente diverse ancora da fare, ma quello che pesa di più sono gli zero calciatori tesserati. Il direttore sportivo Andreatini aveva "promesso" che in questa sessione invernale non si potevano aspettare gli ultimi giorni per chiudere le operazioni. Se vedere i primi rinforzi per la partita contro la Carrarese era quasi impossibile, già per la trasferta di Pontedera, sulla carta, era più fattibile. Purtroppo però l’operato del ds è stato frenato dai soliti problemi economici, tra indice di liquidità e spazio salariale. Gli stessi che stanno facendo slittare l’arrivo di Marcandella, l’unica trattativa che la Fermana è riuscita a portare avanti finora. Ora con l’uscita di Calderoni lo spazio di manovra per tesserarlo c’è, nelle prossime ore si capirà se riuscirà a esserci a Pontedera o se arriva direttamente dopo il ritorno dalla Toscana. Marcandella è l’unico nome caldo, per gli altri nessuna trattativa vera e propria. Per la difesa c’è sempre Miceli della Turris e nelle scorse ore è stato sondato Golfo, ala del Brindisi, ma non si andrà più avanti con lui. I rinforzi servirebbero urgentemente già solo per la situazione in classifica. A maggior ragione se la rosa è ridotta all’osso: tra infortuni, squalifiche e giocatori esclusi, mister Stefano Protti sta facendo fatica a trovarne 15 utilizzabili. Tanti i ragazzi della Primavera aggregati alla prima squadra che in questi giorni si stanno allenando al Pelloni per arrivare a un numero adeguato di giocatori. Non è escluso che qualcuno di quelli verranno anche convocati per la prossima partita di campionato.

Santi, Paponi e Montini continuano ad allenarsi a parte per recuperare dagli infortuni. Lavoro a bordo campo anche per Curatolo che deve smaltire un indurimento all’adduttore. Nulla di preoccupante, almeno lui per il Pontedera ci sarà. Scorza invece approfitta della squalifica per fare un po’ di terapia per qualche problema pregresso. Al momento la probabile formazione verso Pontedera vede Furlanetto confermatissimo tra i pali, le voci di una possibile (ma improbabile) cessione non lo stanno distraendo. In difesa a destra ci sarà Eleuteri, con Pistolesi a sinistra e in mezzo ancora la coppia formata da Fort e Spedalieri, a meno di qualche miracolo di mercato. A centrocampo, viste le assenze di Giandonato e Scorza, spazio a Gianelli e Fontana, con Misuraca mezzala a sinistra. In attacco torna Semprini dopo l’influenza, Tilli esterno a sinistra e Pinzi a destra.

Filippo Rocchi