La Fermana cerca il tris a Montegranaro

Dopo una due giorni di allenamenti a San Marco le Paludi per la Fermana è arrivato il momento atteso del ritorno alla Cops per gli allenamenti, a partire dalla giornata di ieri. Struttura storica all’interno del centro cittadino che la società ha fatto tornare utilizzabile e rimesso a disposizione per gli allenamenti già la scorsa stagione. Allenarsi alla Cops, o in alternativa anche a San Marco le Paludi, consentirà di poter intervenire sul fondo del Recchioni attualmente in condizioni disastrose e che proprio domenica scorsa è stata la notizia più brutta arrivata in casa Fermana. Il colpo d’occhio offerto era decisamente imbarazzante e dunque si spera che i lavori tanto attesi, confermati anche in conferenza stampa post gara da Augusto Gentilini, possano iniziare quanto prima anche perché alle porte ci sono due impegni casalinghi consecutivi nel giro di appena sette giorni.

Questione impianto a parte, all’orizzonte c’è però da affrontare la trasferta più breve della stagione quella del derby di Montegranaro contro la squadra guidata da Eddy Mengo. In campo due squadre che attualmente sono in zona playoff e che vivono un buon momento di forma, al netto di due infermerie assolutamente affollate. Per la Fermana la voglia di cavalcare l’onda del momento e di una fiducia data anche dalla capacità di andare a rete con enorme facilità. Tre volte a Jesi e cinque contro il Fabriano Cerreto, numeri e score che da queste parti non si vedevano da tempo anche se da registrare c’è una solidità difensiva che ancora manca. Troppe le occasioni concesse anche domenica ed è un fattore determinante perché non sempre si può segnare così tanto e, alla fine dei conti, le vittorie di misura nell’arco di una stagione hanno un peso specifico enorme.

Dopo il cambio di modulo a Jesi con il 3-4-1-2, contro il Fabriano è stato necessario rispolverare dopo 25 minuti il 4-2-3-1 di inizio stagione che sembra essere quello capace di dare maggiori garanzie in questo momento considerando anche le assenze dei vari Solmonte, Cicarevic e Petronelli. Condizioni in miglioramento per loro ma chance praticamente nulle di averli a Montegranaro. Se ne riparlerà contro il Fermignano e poi, sempre in casa, contro il Ksport Montecchio nel giorno del ritorno al Recchioni di Stefano Protti. Ma ora l’attenzione è tutta rivolta al derby di Montegranaro con l’obiettivo di centrare il terzo successo consecutivo e confermarsi nelle zone nobili della classifica.