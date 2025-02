La Fermana cerca punti. E a Chieti dolci ricordi

Fermana chiamata all’impresa domenica a Chieti, in una gara che almeno sulla carta sembra proibitiva. Ma a dieci giornate dalla fine, in penultima posizione e dopo tre ko consecutivi non si può andare troppo per il sottile e bisogna cercare di prendere punti da ogni gara. Ma c’è da lavorare soprattutto sulla testa della squadra dopo una domenica difficile e il confronto di martedì con il tecnico. E proprio quando le cose vanno male ci si appella anche ai precedenti e alla cabala. Quella della Fermana con il Chieti riporta il dolcissimo ricordo della doppia sfida play-out risolta in un finale drammatico dall’inzuccata di Micallo che valse la salvezza in Serie C con un Recchioni pazzo di gioia. Ma occhio che un precedente recente e ben augurante proprio a Chieti ce l’ha anche Fabio Brini. Alla guida del Montegiorgio, campionato di Serie D: alla 29esima giornata il Montegiorgio si impone a Chieti, in quel momento in piena corsa playoff e consegna tre punti di platino al Montegiorgio che a fine stagione si salverà senza playout. Rete decisiva di Perpepaj (attualmente al Montegranaro) di testa in un squadra in cui la fascia di capitano era al braccio di Omiccioli in un centrocampo completato quel giorno da Ruci e Misin, con Diouane terzino destro e l’altro ex Fermana Donzelli a sinistra. Insomma macchie gialloblù evidenti per una squadra che anche in quel caso Brini aveva impostato con il 4-3-3 che dovrebbe continuare ad essere il motivo tattico di questa Fermana. Da vedere però gli interpreti perché è probabile che non saranno gli stessi undici di domenica scorsa a scendere in campo almeno dal primo minuto. In difesa qualcosa potrebbe cambiare anche alla luce della forza dell’attacco del Chieti con un Vuthaj ritrovato e un Ceccarelli in grande spolvero. Occhio agli esterni d’attacco che sanno veramente far male in una squadra che se attaccare benissimo lo spazio e che vuole tornare a fare tre punti in casa dopo due pareggi contro Ancona e Fossombrone nelle ultime due all’Angelini.

Roberto Cruciani