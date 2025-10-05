La Fermana cerca riscatto a Jesi. Il ds Filipponi: "Momento difficile"

Un’altra tappa importante nel cammino della Fermana che oggi alle 15,30 sarà di scena in casa della Jesina, alta squadra impegnata in un inizio di stagione complesso e ferma ad un solo punto in classifica. Gara dalle mille insidie perché proprio i leoncelli domenica scorsa, alla prima con il nuovo allenatore Puddu (dopo una decina di giorni di autogestione in pratica) hanno conquistato un punto in rimonta in casa della Sangiustese con un prestazione convincente. Ed oggi tornerà a disposizione anche il centravanti Tittarelli, dopo due giornate di squalifica. Insieme a Minnozzi una coppia d’attacco da tenere d’occhio con particolare attenzione.

Ma motivazioni ne ha molte anche la Fermana reduce dal doppio ko a Trodica e in casa contro l’Osimana domenica scorsa ma soprattutto da un momento neanche particolarmente fortunato (per usare un eufemismo) tra infortuni, squalifiche e anche il virus che nel pre-Osimana ha ridotto all’osso la rosa di Gentilini. Non le usa come alibi ma punta ad un pronto riscatto il ds canarino Sergio Filipponi: "La sconfitta contro l’Osimana l’abbiamo assorbita con la consapevolezza di dover dare di più perché il campionato ci sta dicendo che soltanto aver militato in altre categorie da protagonisti non è sufficiente. Stiamo affrontando un momento di difficoltà anche nella possibilità di fare scelte. Da questo punto di vista non ci dice bene e le indisponibilità si susseguono. Magari disputando finalmente una serie di gare con la squadra al completo potremmo dare delle valutazioni vere alla rosa che contiamo di puntellare ulteriormente: siamo alla ricerca di un centravanti e di un difensore. Oggi è difficile parlare e dare giudizi ma non è affatto un alibi bensì una presa di coscienza di questo momento non semplice al quale dobbiamo reagire in campo con voglia e determinazione".

Almeno quattro gli elementi in dubbio per la sfida con la formazione di Puddu e dunque undici iniziale che potrebbe cambiare molto rispetto a domenica scorsa anche se ci sarà il ritorno di Scanagatta dopo la squalifica e quello di Rodriguez sempre in difesa, un reparto che domenica scorsa è stato giocoforza quasi improvvisato. In attacco pronto a prendersi spazio Fofi ma ci si attende di più da Cicarevic e Guti. Ci saranno i tifosi canarini al seguito, come sempre in trasferta. Gara affidata a Crincoli di Ascoli

Eccellenza. Chiesanuova-Sangiustese, Civitanovese-Urbania, Fabriano Cerreto-Ksport Montecchio, Fermignanese-Montegranaro, Jesina-Fermana, Urbino-Montefano, Osimana-Matelica, Trodica-Tolentino

Promozione B. Monturano-Castel di Lama 2-1, Corridonia-Vigor Montecosaro 3-1, Casette Verdini-Azzurra Mariner 1-1, Grottammare-Atletico Azzurra Colli 1-2, Porto Sant’Elpidio-Monticelli 2-3, Palmense-Elpidiense Cascinare 2-1, Settempeda-Camerino 0-0, Borgo Mogliano-Aurora Treia (oggi)

Prima Categoria. Girone C: Montegiorgio-S. M.Apparente 1-0, Appignanese-Pinturetta 0-0. Girone D: Afc Fermo-Usg Grottazzolina 4-0, Capodarco-Real Montalto 1-5, Castignano-Petritoli 1-0, Centobuchi-Pagliare 0-0, Comunanza-Salvano 2-1, Cuprense-Acquasanta 2-0, Maltignano-Campofilone 3-3, Sangiorgese-Castoranese 2-3.

Seconda Categoria. Girone E: Helvia Recina-Casette D’Ete 1-2, Real Elpidiense-Real Porto 1-0, Vigor Macerata-Vis Faleria 4-1. Girone G: Campiglione-Tirassegno 1-1, Montottone-Piane Mg 0-2, Monte San Pietrangeli-Mandolesi 4-1, Valtesino-Usa Fermo 0-2, Atletico Porchia-Avis Ripatransone 1-0, La Robbia-Invictus 1-1, Magliano-Montefiore 3-1, PonzanoGiberto-Polisportiva Falerio 3-0. Girone H: Borgo Solestà-Santa Maria Truentina 2-2, Monteprandone-Jrvs Ascoli 3-1, Piceno United-Piazza Immacolata 0-0, Vigor Folignano-Porta Romana 2-1, Agraria-Acquaviva 2-1, Vis Stella-Olimpia Spinetoli 3-0, Mozzano-Atletico Gmd 2-1, Venarottese-Offida .