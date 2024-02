La Fermana fa soffrire il Cesena. Nel finale la beffa targata Shpendi

1

(3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini, Prestia, Silvestri; Adamo, De Rose, Varone (dal 23’ st Ogunseye), David (dal 40’ st Donnarumma); Kargbo (dal 26’ pt Corazza), Saber (dal 1’ st Berti); Shpendi (dal 40’ st Francesconi). A disposizione: Siano, Veliaj, Chiarello, Coccolo, Pierozzi, Piacentini. Allenatore: Domenico Toscano.

FERMANA (4-3-3): Furlanetto; Eleuteri, Fort, Spedalieri, Pistolesi (dal 39’ st Carosso); Scorza (dal 14’ st Gianelli), Giandonato, Misuraca; Malaccari (dal 5’ pt Heinz), Paponi (dal 14’ st Sorrentino), Petrungaro (dal 39’ st Giovinco). A disposizione: Borghetto, Mancini, Giovinco, Bonfigli, Santi, Fontana, Condello, Marcandella, Niang, Carosso, Semprini, Petrelli. Allenatore: Stefano Protti.

Arbitro: Giuseppe Vingo di Pisa

Rete: 38’ st Shpendi

Note: espulso Heinz per la Fermana; ammoniti Varone, Silvestri e Adamo per il Cesena; Fort, Paponi e Giandonato per la Fermana; 10-5 corner; 3’ pt, 4’ st

Fermana sfortunata a Cesena. Dopo una grande partita di sacrificio contro la capolista, un gol di Shpendi nel finale lascia i gialloblù con niente in mano. Un punto invece avrebbe mosso la classifica e dato morale alla truppa gialloblù. Già dopo due minuti arriva il primo squillo dei bianconeri con un tiro alto al volo di Kargbo da buona posizione. Il Cesena insiste, nonostante manchi la spinta dei tifosi, dato che si gioca a porte chiuse. Da calcio d’angolo, Silvestri di testa la piazza all’angolino basso ma il portiere gialloblù riesce a respingere. La Fermana si fa vedere per la prima volta dalle parti di Pisseri grazie a una grande giocata di Scorza: dribbling e filtrante per Paponi che la rimette in mezzo per Misuraca a due passi dalla porta, anticipa Adamo. Al 45esimo Furlanetto salva la Fermana (non un copione nuovo): Shpendi salta Fort grazie a un rimpallo e a tu per tu con il portiere non riesce a batterlo.

Nella ripresa inizia subito aggressivo il Cesena con le offensive di Berti e Shpendi. Al 53esimo si mette in proprio De Rose che entra in area e calcia da buona posizione, ma Spedalieri fa muro. Due minuti dopo c’è l’occasionissima per il Cesena: rimpallo in area, Shpendi se la ritrova sui piedi e la cede a Varone che da centro area calcia, ma ancora una volta Furlanetto la mette alta. Al 72esimo sempre De Rose pericoloso: Gianelli sbaglia il rinvio e lascia il pallone al capitano cesenate che calcia, Heinz respinge. È un assedio bianconero: nell’azione successiva, Eleuteri salva in corsa su David lasciato tutto solo sulla destra. Quando la partita sembrava scivolare sul pareggio, il Cesena trova la ripartenza giusta. Heinz sbaglia il disimpegno dopo il corner e Shpendi si invola. Regala il pallone a Ogunseye, Furlanetto para ma sulla ribattuta l’albanese la mette dentro. Gran peccato per la Fermana: uscire dal Manuzzi con un punto (nulla di rubato) sarebbe stato oro. A mister Protti rimane la buona prestazione difensiva, ora occhi puntati sull’Olbia.

Filippo Rocchi