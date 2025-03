La Fermana Futsal 2022 conquista la serie B

La Fermana Futsal 2022 è in serie B. La squadra di calcio a 5 che milita nel campionato di serie C1, allenata da Alessio Santilli, festeggia la terza promozione consecutiva: "Abbiamo affrontato un campionato complicato- ha dichiarato mister Santilli- alla vigilia, non eravamo sicuramente tra le favorite e più attrezzate di noi quali Gagliole, Cerreto, San Benedetto, Monturano. Tra l’altro, avevamo dovuto sostituire due giocatori esperti come i brasiliani Borsato e Delpizzo con i due giovani fratelli italiani Benigni. Siamo stati bravi a fare un girone d’andata quasi perfetto con tutte vittorie e solo 2 pareggi. Al mercato di gennaio, data la posizione di comando in classifica, abbiamo optato per investimenti importanti come Sgolastra e Gomez (ex serie A1 e A2, ndr) portando a casa un girone di ritorno, fin qui, costellato solo di vittorie". Dunque, pur partendo da 2 punti di penalizzazione per la squalifica di un tesserato, la Fermana Futsal ha ottenuto la promozione con 14 punti di vantaggio sulla seconda, a quattro giornate dal termine del campionato. "Onore alla nostra diretta concorrente, il Gagliole- ha aggiunto Smerilli- una rosa, al loro, di grande livello tecnico che abbiamo affrontato in due gare tostissime. In ogni nostra partita abbiamo messo un qualcosa in più, un fattore fondamentale: la voglia di fare gruppo, di stare insieme dentro e fuori dal campo". Ultime quattro gare contro Fano, Cerreto, Bayer Cappuccini (MC) e Montelupone e poi la grande festa: "Venderemo cara la pelle perché ci piacerebbe concludere, da imbattuti, una stagione per molti versi irripetibile che ha visto protagonisti: Stefano Dorelli, Alex Carducci, Antonio Converso, Giacomo Mandozzi, Eduardo Silveira, Alessandro Gabaldi, Federico Benigni, Alessandro Benigni, Iuri Fioretti, Nico Sgolastra, Alvaro Perez, Manuel Gomez, Lorenzo Paolini, Omar Boutimah, Raffaele Persiano, Simone Tomassini, Lorenzo Maranesi, Filippo Aiuola. Un ringraziamento al presidente Andrea Vetuschi, al direttore generale Roberto Fiè, ai dirigenti Milo Cudini e Gianluca Cipolletti; allo staff tecnico con il ‘mio’ secondo nonché vicepresidente Mauro Corvaro, Andrea Dignani preparatore dei portieri".

Gaia Capponi