La Fermana guarda al derby di Montegranaro con fiducia

Il derby di Montegranaro all’orizzonte per una Fermana che continua le sue tape di avvicinamento al match in programma al Comunale La Croce contro quella che, a tutti gli effetti, è una diretta concorrente. Lo dice la classifica perché il Montegranaro di Eddy Mnego è a quota 10 in classifica, gli stessi punti della formazione di mister Gentilini. Di questi ben sette sono stati conquistati nelle ultime tre giornate e in casa finora la squadra di capitan Gianluca Urbinati, proprio l’ex Fermana da oltre 150 presenze in maglia canarina, ha fatto filotto. Nove punti sui nove disponibili, gli ultimi tre domenica scorsa in rimonta contro la Jesina. Un film simile a quello vissuto al Recchioni con il Fabriano Cerreto scappato in avanti in apertura ma poi travolto in rimonta, dalla squadra di Gentilini con una pesante manita. Limare gli errori dei primi venti minuti di domenica scorsa è quello su cui si è lavorato in settimana, in casa Fermana. Mai più si vuole rivedere un approccio alla gara come quello visto in casa perché oltre al gol sono arrivate altre tre occasioni per gli ospiti, fortunatamente non sfruttate, prima della reazione di orgoglio, carattere e qualità che ha portato alle cinque reti. Settimana intensa di lavoro con gli allenamenti di mercoledì e giovedì che si sono tenuti a San Marco le Paludi (da oggi possibile spostamento alla Cops), un modo anche per evitare di sovraccaricare il fondo malconcio del Recchioni dove proprio in questi giorni, lo aveva annunciato lo stesso Gentilini nel post gara di domenica scorsa, dovrebbero iniziare i lavori per sistemare il campo. Ce n’è veramente bisogno perché domenica scorsa il colpo d’occhio era veramente imbarazzante, praticamente ai limiti della praticabilità. Ed è un peccato proprio per come la Fermana è strutturata in questa Eccellenza, con molti giocatori cui piace giocare la palla e che sarebbero ulteriormente valorizzati da un fondo regolare. Di certo anche se i lavori partissero ora, ci vorranno diverse settimane per vedere i primi risultati, ma intanto sarebbe già un inizio. In vista di domenica molto probabile che si riparta dall’assetto da gioco che portato alla vittoria domenica. Il ritorno al 4-2-3-1 con Guti alle spalle di Fofi che ha smaltito il duro colpo alla testa (con relativi punti di sutura) ma sarà molto difficile rivedere in campo e disponibili i vari Petronelli e Cicarevic oltre a Solmonte che hanno ancora da smaltire i relativi infortuni. Nunzi è tornato in gruppo ed è una buona notizia in mediana mentre in attacco ci sarà Carmona a dare ulteriore peso, in caso di necessità al fianco di Fofi. Intanto la società ha ufficializzato la risoluzione con il difensore Murati che dunque lascia la Fermana: su di lui l’interesse del Monturano, in Promozione.