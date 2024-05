La Fermana guarda avanti. Salvezza sempre più vicina

La parola d’ordine della prima fase dell’estate della Fermana (anche se difficilmente lo spartito cambierà da qui alle prossime settimane) è aspettare. Una volta trovato il concordato fiscale con Inps e Agenzia delle Entrate la speranza era quella di accelerare il passo verso il futuro, ma purtroppo così non è. L’accordo con i due maggiori creditori della Fermana è stato trovato: il monte debitorio dei gialloblù passa da due milioni e mezzo di euro a 700mila, meno di un terzo. Appare come un vero e proprio miracolo finanziario, difficile spiegarselo a numeri ma va benissimo così. Ora però questo nuovo debito va assolutamente saldato il prima possibile senza possibilità di rateizzarlo. Da una parte va anche meglio così per sbrigare in tempi brevi la questione e non trascinarsi ancora ulteriori cifre dovute. Il problema rimane trovare il denaro che sarebbe una salvezza miracolosa per la Fermana, ma una soluzione definitiva con ogni probabilità slitterà alla prossima settimana. Saldare il debito permetterebbe al club in primis di essere completamente libera da pagamenti pendenti dopo diversi (troppi) anni di fiato sul collo. E poi consentirebbe alla Fermana di ripartire pulita dalla Serie D allontanando qualsiasi fantasma di Eccellenza o categorie inferiore. Inoltre lo stralcio completo del debito comporta anche maggiore forza attrattiva nei confronti di nuovi possibili acquirenti. Infatti, come raccontiamo da settimane, la famiglia Simoni, attuale proprietaria del 100% delle quote del club, lascerà il timone della società una volta risanata dai debiti. A quel punto il passaggio di mano dovrebbe essere semplificato rispetto agli ultimi anni dove i compratori sono stati puntualmente allontanati da cifre improponibili alla voce "debiti". Scenari che farebbero finalmente tirare un sospiro di sollievo. La situazione finanziaria nelle ultime settimane ha asfissiato la piazza facendo persino passare la retrocessione in secondo piano, con la Serie D che non è mai stata una condanna ma un obiettivo. Ma per l’appunto, al momento rimangono solo degli scenari. Non c’è ancora nulla di deciso e non lo sarà fino a che non partirà il bonifico da 700mila euro. Confermiamo l’ottimismo degli scorsi giorni, ma la cautela in situazioni del genere è fondamentale. La prossima settimana, se tutto fila liscio come ci auguriamo, dovrebbe essere quella della soluzione definitiva, qualunque essa sia. E non resta che aspettare. I tifosi ancora una volta lo fanno rinnovando l’amore per la maglia. Nella giornata di giovedì in città il gruppo Sotto Smentite Spoglie ha realizzato un murales: lo stemma della città e la scritta "Ama ala città, difendine i colori" su sfondo bianco con cornice gialloblù insieme al logo del gruppo. Murales celebrato anche dall’Assessore allo Sport Albetto Scarfini che sui social ha scritto: "I nostri colori in città…bello!! Grazie per l’iniziativa al Gruppo SMS".

Filippo Rocchi