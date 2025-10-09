La Fermana in cerca di continuità, ma occhio al Fabriano

Senza dubbio il pieno di Jesi ha ridato morale ed anche entusiasmo alla Fermana che ha conquistato il primo successo lontano dalle mura amiche in questa stagione. Risultato che da energia ad un gruppo ferito dal ko casalingo contro l’Osimana e che ha mostrato buone cose soprattutto in attacco dove il nuovo assetto senza dubbio ha dato maggior peso specifico. Guti e Cicarevic sono sembrati decisamente più liberi di esprimere le loro caratteristiche e Fofi ha subito timbrato il cartellino, fornendo anche un assist. Non poca roba per un attaccante che ha mostrato anche di avere una buona tenuta atletica. E meno male che i tre davanti hanno funzionato perché nella circostanza non c’erano assolutamente ricambi di sorta visto le defezioni di Petronelli, Solmonte e Solinas e in particolare quest’ultima per un problema plantare decisamente fastidioso. Settimana questa in cui si dovrà lavorare per recuperarli e per mettere ulteriori frecce all’arco di una Fermana chiamata ad affrontare un Fabriano Cerreto da prendere con le molle.

Per i cartai del tecnico umbro Del Bene un avvio super con tre successi nelle prime tre uscite, seguiti poi da altrettanti scivoloni: l’ultimo in casa contro il lanciatissimo Ksport Montecchio di Stefano Protti. Su tutti i nomi di maggior richiamo sono quelli di Massimiliano Trillini e Alessio Bracciatelli in mediana, centrocampisti che questa categoria (ma non solo) la conosco benissimo, in un contesto di squadra che sa pescare, anche per motivi geografici, dalla vicina Umbria. Pochi si attendevano forse una partenza simile ma di certo le ultime due sconfitte hanno acceso un campanello d’allarme. Senza dubbio più preoccupante il 3-0 subito a Fermignano alla quarta giornata che la sconfitta di misura contro il Ksport in cui Trillini e compagni hanno tenuto molto bene il campo. Squadra grintosa e tenace che sa ripartire velocemente, una classica squadra di Eccellenza contro cui vincere è sempre complicato.

Capitan Marin e i suoi compagni di squadra sono chiamati a dare continuità al successo del Carotti anche perché non c’è alternativa per cercare una risalita in classifica. "Un mattoncino alla volta" è il motto scelto da mister Gentilini che domenica ha anche visto giusto con il nuovo modulo. Il 3-4-2-1 ha subito avuto effetti sperati anche se in difesa certi meccanismi vanno assolutamente registrati, anche numericamente la coperta dietro va ampliata con un elemento capace di agire sia da braccetto che da centrale. Numericamente questo diventa fondamentale. In avanti inoltre è in arrivo, l’annuncio è atteso già per oggi, un nuovo attaccante (una prima punta di sostanza che manca attualmente nello scacchiere canarino) a fronte anche di qualche possibile partenza.

Roberto Cruciani