La Fermana lancia la sfida alla Jesina e all’ex capitano Romizi

Si avvicina la sfida in casa della Jesina, due formazioni nobili nel passato ma alle prese con un avvio di stagione problematico seppur provenienti da cammini opposti. La Jesina è in ascesa essendo una neopromossa che ha ritorvato l’Eccellenza dopo il purgatorio della Promozione con un campionato vinto in rimonta ma, rispetto al quale, la squadra ha cambiato volto e guida tecnica. Omiccioli (papà di Andrea, ex capitano canarino) in estate è stato sostituito con Malavenda, durato solo poche giornate, e in panchina è arrivato il giovane Giuseppe Puddu (33 anni appena) protagonista della salvezza dell’Atletico Mariner lo scorso anno. Per lui esordio con punto in rimonta in trasferta nel 2-2 in casa della Sangiustese in cui a sua volta ha esordito alla guida tecnica l’ex attaccante della Fermana Marco Sansovini, alla sua prima da allenatore nelle Marche. Se la Jesina è reduce da una promozione, la Fermana invece da due retrocessioni di fila ma l’intenzione è quella di invertire la tendenza. Il punto in comune tra le due realtà è l’assoluta freddezza dell’ambiente e della tifoseria, in continua contestazione nei confronti della società. E la situazione attuale di classifica di entrambe, nella zona calda, non aiuta di certo a provare almeno a ricreare entusiasmo.

Dopo due ko di fila e alla luce della pesante sconfitta interna con l’Osimana, la Fermana ha poche alternative se non quella di trovare un risultato positivo ed evitare il terzo ko di fila e soprattutto la terza gara all’asciutto in fase offensiva. In prima cosa occorre recuperare al meglio tutti coloro che la settimana scorsa, causa virus, hanno portato ad allenamenti a ranghi ridotti e gruppi divisi. Ciò non ha affatto aiutato il lavoro di Augusto Gentilini e in campo qualcosa che non andava rispetto al solito si è indubbiamente visto, al netto di errori grossolani in fase difensiva soprattutto. Se vogliamo anche incertezze e voci che arriva dall’esterno del gruppo squadra e che accompagnano ormai da mesi il cammino della Fermana non agevolano di certo la serenità dell’ambiente che, come accade ormai da molto tempo, deve guardare sia al campo che fuori dove la situazione è assolutamente in divenire e in attesa di buon notizie. Concentrarsi sulla Jesina al momento vuol dire anche guardare all’incrocio con l’ex capitano Marco Romizi, lo scorso anno alla Fermana e da poco arrivato in casa leoncella. Non sarà una gara come le altre per lui sicuramente anche perché in palio ci sono ben più di tre punti considerando la classifica. Tornando in casa canarina Fofi è entrato bene domenica scorsa e con una settimana in più di lavoro con la squadra si può anche candidare ad una maglia da titolare in un attacco che ha bisogno di ritorvare confidenza con al via della rete.

Roberto Cruciani