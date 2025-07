La Fermana naviga a vista, ma in acque sempre agitate

Sono giorni di attesa in casa Fermana Fc perché proprio nel breve volgere di poco tempo dovrebbe arrivare l’attesa sentenza in merito all’omologa per la ristrutturazione debito gialloblù che si aggira intorno ai quattro milioni di euro. Un passaggio fondamentale, lo ripetiamo da molto tempo, senza il quale parlare di futuro per la società diventa molto complicato. Una sentenza che, stando ai rumors degli ultimi giorni, sarebbe attesa entro lunedì prossimo. Una settimana nella quale attendere dunque ma anche muoversi sotto traccia per cercare di organizzare qualcosa in vista del futuro.

La famiglia Simoni ha nelle sue intenzioni quella di non mollare affatto la presa e cercare di andare avanti, puntando all’iscrizione al campionato di Eccellenza. Oltre all’omologa da attendere anche quattro mensilità da corrispondere ad atleti e staff tecnico. In questo caso nessun obbligo al momento dell’iscrizione di dimostrare di aver pagato ma il concreto rischio, anche in corso d’opera, che arrivino vertenze da parte dei soggetti interessati qualora non ci sia il pagamento completo completo del dovuto o, in alternativa, accordo tra le parti sui medesimi compensi. In aggiunta anche da tenere in considerazione quanto dovuto ai privati, che non rientrano dell’operazione dell’omologa, e che andranno saldati interamente.

Simoni che lavora su questo dunque, alla ricerca anche di liquidità importante per andare a coprire il tutto e programmare la nuova stagione sotenuti dai due vice presidenti fermani Roberto Ferroni e Samuele Isidori, entrati in corso d’opera ufficialmente lo scorso anno, dando il loro contributo. Il compito di individuare la guida tecnica e anche i profili degli atleti per la nuova stagione andrà all’ex team manager Rinaldo Chiappini, da tre anni in organico con varie mansioni e con l’abilitazione al ruolo di ds ottenuta a Coverciano. Qualche profilo tecnico è stato individuato e il profilo dell’ex Andrea Mosconi è tra quelli individuati per una ripartenza gialloblù. Da considerare che alla luce del momento per il budget a disposizione non ci si può sbilanciare troppo ed oltre le duecentomila euro non sembra possibile andare.

Ma attenzione perché la pista che porta alla ripartenza con la Palmense, al momento come piano alternativo ma nulla si può escludere, continua ad essere tracciata in maniera solida. Contatti che continuano ad avvenire, non mancano i confronti e anche le possibili soluzioni con la società arancioverde disponibile a traslocare dallo Stanghetta al Bruno Recchioni, magari cambiando colori sociali e prendendo i galloni di prima squadra cittadina. Operazione che non discosterebbe molto da quella del Piano San Lazzaro diventato Ancona o da quella del Porto D’Ascoli tramuato in Sambenedettese.