La Fermana non ha scelta, tre punti col Roma City. Brini: "C’è voglia di riscatto"

A nove giornate dalla fine, dopo quattro sconfitte di fila la Fermana penultima in classifica affronta il Roma City al Bruno Recchioni, oggi alle 14,30. Nessuno la vorrebbe chiamare decisiva, magari per non mettere ulteriore pressione ad un gruppo che sembra patirle fin troppo, ma se non lo è almeno ci va molto vicino. Non ci sono alternative alla salvezza, ha tuonato in settimana Michele Paolucci dopo la sconfitta di Chieti e questo deve essere il messaggio da scrivere a caratteri cubitali nello spogliatoio. La Fermana non deve retrocedere per tanti motivi ma per farlo non sono sufficienti slogan o proclami, servono i punti e i fatti. Ed oggi arriva un Roma City che indubbiamente era partito per un campionato differente a livello di ambizioni ma che si trova invischiato la sotto con individualità di spicco. La Fermana ha l’obbligo di concentrarsi solo su stessa, mettendo in campo quella fame che non si è vista con il Notaresco. Così ha parlato il tecnico Fabio Brini alla vigilia del match: "Arriviamo da un periodo negativo, è innegabile, e abbiamo grande voglia di riscatto. Quattro sconfitte consecutive pesano nel morale e nel ruolino di marcia, affrontiamo uno scontro diretto importante contro una buona squadra che è sicuramente in salute. Siamo usciti da Chieti con grande rammarico, la prestazione dei ragazzi è stata positiva e credo che meritassero di più per quanto messo in campo, anche se poi gli episodi chiaramente ti condannano nell’arco della gara. Bisognerà tornare a fare punti e disputare una grande partita, al netto delle assenze che avremo, per riprendere il cammino e raggiungere l’obiettivo finale". Ripartire dal sistema visto a Chieti sembra essere l’indicazione di massima con delle linee strette e compatte ma con maggiore peso offensivo ma soprattutto c’è da sopperire alle squalifiche di Romizi e Karkalis. Cocino in difesa per Karkalis pochi dubbi, da vedere se centrale o terzino con possibile alternanza con Tomassini. In mediana situazione più complessa, ci potrebbe essere una variazione sul tema con un 4-4-2 nel quale De Silvestro sarà chiamato ad affiancare Bianchimano per garantire più peso con Mavrommatis e Pinzi (che in settimana ha avuto qualche problemino) esterni e Valsecchi al fianco di Etchegoyem. Sarà 3-5-2 ormai assodato per il Roma City di Boccolini che domenica scorsa ha superato l’Atletico Ascoli e nell’ultima trasferta ha stoppato la corsa de L’Aquila.

Probabile formazione. Fermana (4-4-2): Perri; Tomassini, Cocino, Tafa, Casucci; Mavrommatis, Valsecchi, Etchegoyen, Pinzi; De Silvestro, Bianchimano A disposizione Di Stasio, Brandao Vaz, Dragomir, Diouane, Carosi, Granatelli, Pappalardo, Perez, Sardo, Ricci All. Brini