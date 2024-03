La Fermana non sa più vincere. Arriva un pari che serve a poco

FERMANA

1

SESTRI LEVANTE

1

FERMANA (3-5-2): Borghetto; Heinz, Santi, Carosso (dal 45’ st De Santis); Niang (dal 39’ st Gianelli), Malaccari (dal 23’ st Condello), Scorza, Misuraca, Petrungaro (dal 39’ st Marcandella); Giovinco (dal 23’ st Pistolesi), Sorrentino. A disposizione: Furlanetto, Cicero, Bonfigli, Giandonato, De Santis, Granatelli, Locanto. Allenatore: Andrea Mosconi.

SESTRI LEVANTE (4-3-3): Anacoura; Podda, Pane, Oliana, Furno; Parlanti, Raggio Garibaldi (dal 27’ st Troiano), Sandri (dal 27’ st Grosso); Clemenza (dal 19’ st Gala), Forte, Fossati (dal 14’ st Omoregbe). A disposizione: Balducci, Raspa, Andreis, Schirru, Regini, Matteucci, Vaughn. Allenatore: Enrico Barillari.

Arbitro: Cavaliere di Paola

Marcatori: 22’ pt Forte, 6’ st Petrungaro

Note: espulso Omoregbe per il Sestri Levante, Malaccari, Scorza e Niang per la Fermana; 7-4 corner, 5-3 fuorigioco; 0’ pt 4’ st

Ha lottato, le ha provate tutte, ma la Fermana non riesce a vincere. Secondo pareggio consecutivo, stavolta contro il Sestri Levante. Petrungaro nel secondo tempo risponde a Forte. Primo squillo dei gialloblù che arriva con uno schema su calcio d’angolo sull’asse Giovinco-Petrungaro. Pallone che arriva in area da Misuraca, ma calcia alto per un rimbalzo impreciso. Dopo pochi minuti, ci prova anche Sorrentino di testa, serve un bell’intervento di Anacoura per respingere. Fermana che sfiora il vantaggio con una grandissima occasione per Petrungaro che da posizione ravvicinata non riesce a impattare bene il pallone. La prima vera occasione del Sestri Levante arriva al 19esimo con un colpo di testa di Pane da corner. Pallone destinato sotto la traversa, ci mette la mano Borghetto. Da lì si accendono i liguri e tre minuti dopo trovano il gol del vantaggio. Cross di Sandri, ci arriva Forte in spaccata e mette il pallone dentro. La Fermana prova a reagire con una sgasata di Petrungaro, pallone che sfiora la traversa e va fuori.

Nel finale di primo tempo continua a spingere la Fermana, ma non riesce a creare occasioni pericolose. Sembrava esser partito meglio il Sestri Levante nella ripresa, ma è la squadra di Mosconi a trovare il gol del pareggio con Petrungaro. Bella combinazione sulla sinistra, Misuraca sbuca in area, appoggia per l’esterno che fa partire un missile imprendibile. Al 57esimo ancora Petrungaro pericoloso sulla verticale di Sorrentino. L’ex AlbinoLeffe però non riesce a dare potenza al tiro. Occasionissima per il Sestri Levante pochi istanti dopo con Clemenza che tutto solo in area non calcia subito, aspetta che rientra la difesa per poi metterla fuori. Partita che si accende e anche la Fermana ha l’occasione per passare in vantaggio con il colpo di testa di Santi da angolo. Posizione favorevolissima, ma non riesce a inquadrare la porta. Al 66esimo miracolo di Anacoura che salva il Sestri Levante su una bella conclusione di Scorza da dentro l’area. Pochi minuti dopo la Fermana trova il gol del vantaggio con Sorrentino, ma viene annullato per fuorigioco. Nel finale i liguri rimangono in dieci per l’espulsione di Omoregbe che, già ammonito, rovescia e prende in pieno Carosso. La squadra di Mosconi però non riesce a trovare la chance giusta per segnare. Nel pomeriggio l’Olbia ha vinto largamente contro la Recanatese e ora il penultimo posto è a -3, il sedicesimo a -12.

Filippo Rocchi