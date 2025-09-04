La Fermana pensa all’Urbino: oggi test contro l’Usa

Fermana in piena settimana tipo, in campo per preparare al meglio la sfida all’Urbino, prima giornata di campionato da affrontare anche con qualche incognita. La prima è in merito alla condizione con la quale i canarini arriveranno al primo match stagionale. Allenamenti iniziati il 18 agosto, diverse settimane dopo le altre squadre del girone e soprattutto giocatori arrivati a preparazione in corso e quindi anche con pochissima benzina nelle gambe. Difficile dunque fare una preparazione in tempi ristretti e dunque l’obiettivo è quello, almeno fisicamente, di tenere botta in questa prima fase e arrivare gradualmente ad una condizione accettabile. Si è visto anche domenica scorsa nella seconda parte di gara con il giro dei motori crollato. E’ naturale ed inevitabile. Lo sa benissimo Gentilini e lo ha confermato in sala stampa che tatticamente sta impostando il lavoro fin dall’inizio sul 4-2-3-1 come visto domenica. A rosa completa uno scacchiere iniziale che appare definito con capitan Marin e Rogerio in mezzo al campo mentre dietro si attende, davanti alla certezza Raccichini, il recupero di Rodriguez alle prese con un problema muscolare da giorni. Nel caso non ce la facesse per Urbino pronto Scanagatta, fermo domenica scorsa per squalifica, al fianco di Kieling. Possibile a questo punto che gli under siano schierati proprio sugli esterni bassi difensivi in modo da aumentare il potenziale offensivo con tutti over tra trequarti e attacco con Petronelli, Cicarevic e Guti alle spalle di Solmonte ma con un Solinas pronto a subentrare oltre ad un centravanti in arrivo dal mercato come confermato sia da mister che ds. Insomma la struttura sembra essere delineata almeno a grandi linee per quelle che sono le intenzioni della Fermana che crede fermamente nel lavoro fatto da Filipponi e che sta cercando anche di strutturarsi internamente definendo, e si augura anche comunicando alla stampa e ai tifosi, quelle figure che lavorano dietro le quinte ma che sono fondamentali come team manager, addetto stampa ma anche coloro che si disimpegneranno in segreteria. Chiaro, siamo in Eccellenza ma definire queste figure diventa importante soprattutto in una piazza e in un ambiente come Fermo.

Intanto oggi altra sgambata, alle ore 18 allo Smerilli a San Marco alle Paludi contro l’Usa Fermo, formazione di Seconda Categoria. Serve mettere minutaggio visto che finora nelle gambe c’è la sgambata con l’Afc Fermo e la Coppa con il Montegranaro. Ad Urbino di certo non sarà semplice: la squadra di Mariani è tra le più giovani del torneo (età media di poco superiore ai 21 anni), gruppo che si conosce e che lavora insieme da un po’. I ritmi saranno sicuramente importanti e la Fermana dovrà essere subito pronta a rispondere colpo su colpo fin dall’esordio in campionato.