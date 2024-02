La Fermana pensa solo al derby salvezza. Appello dei tifosi: "Laterale piena con la Vis"

Già trenta secondi dopo il fischio finale della partita contro il Cesena, immaginiamo che il pensiero della Fermana è andato subito alla prossima partita di campionato. Non proprio una come le altre dato che al Recchioni arriva la Vis Pesaro. Di per sé la sfida ha un fascino speciale per un derby e una rivalità che dura da decenni. Ma se guardiamo la classifica la partita in programma sabato 10 alle 20:45 è fondamentale in ottica salvezza. Entrambe reduci da una sconfitta, la squadra di Protti è a quota 17 punti, all’ultimo posto e a -3 dall’Olbia, mentre la Vis Pesaro è appena fuori la zona playout, ma solo per lo scontro diretto a favore contro l’Ancona. Situazioni molto diverse, ma sempre di bassifondi si tratta. Un match speciale ed è per questo che in casa Fermana i tifosi stanno lavorando per regalare ai propri giocatori una cornice di pubblico speciale. Già poche ore dopo la partita di Cesena erano partiti gli appelli: "Da domani un solo obiettivo, Laterale piena".

Da oggi partono le prevendite ed è confermata la Giornata Canarina, l’ultima della stagione dopo quella contro l’Ancona nel girone d’andata. Per cui anche gli abbonati dovranno acquistare il biglietto e avranno la prelazione tra oggi e mercoledì. Da giovedì partirà la vendita libera fino a sabato e sarà possibile acquistarli fino alla fine del primo tempo del match. Biglietti che sarà possibile prendere a Casa Fermana con gli orari consultabili sul sito ufficiale del club. A Fermo la finale di Sanremo, almeno fino alle 22:45, potrebbe avere uno degli share più bassi d’Italia…L’appello è chiaro. Passando al campo, i ragazzi di Protti sono tornati ad allenarsi nella mattinata di lunedì. Chi non c’è tra i giocatori a disposizione dell’allenatore è Nicola Malaccari. Il neo arrivato ex capitano del Brindisi è alle prese con un problema all’adduttore sinistro ed è a forte rischio per il derby contro la Vis Pesaro. Il classe ’92 aveva esordito con una buona prestazione nella vittoria contro la Recanatese, ma la sua partita nel Manuzzi deserto era durata appena tre minuti proprio per il problema muscolare. Al suo posto era entrato un altro nuovo arrivato Jonas Heinz, espulso nel finale della gara dunque salterà la prossima partita. Ora è a riposo e in settimana si valuteranno le sue condizioni. Rimane ai box anche De Santis, alle prese con un problema reduce da Taranto. Il difensore centrale dovrebbe tornare dopo la partita di sabato. La buona notizia per Protti però è che per la prima volta per una settimana piena può contare sugli ultimi due arrivati Sorrentino e Giovinco. Dopo la firma nell’ultimissimo giorno di mercato, l’allenatore li ha potuti vedere da vicino nella rifinitura prima di Cesena. Entrambi sono arrivati in ottima forma ma mister Protti non ha potuto contare su di loro già per la scorsa partita perchè sono arrivati letteralmente durante la rifinitura. Ora però hanno una settimana a disposizione per mettersi in pari con gli altri e possono candidarsi per un posto dal primo minuto, soprattutto Sorrentino.

Filippo Rocchi