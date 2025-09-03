La Fermana sempre alla ricerca di una punta centrale

Torna oggi in campo la Fermana dopo l’esordio stagionale ufficiale di domenica scorsa. Cammino in Coppa Italia compromesso dalla sconfitta con due gol di scarto contro il Montegranaro ma, ad essere onesti, non si poteva francamente chiedere al momento molto di più ad una squadra che ha iniziato ad allenarsi, neanche a ranghi completi, appena il 18 agosto. La rosa è ancora in via di definizione tra l’altro perché, come annunciato da Filipponi la settimana scorsa e confermato nel post gara da mister Gentilini, si sta lavorando all’arrivo di una punta centrale per dare ulteriore peso all’attacco. A dire il vero comunque la stoccata vincente domenica scorsa l’ha piazzata proprio l’attaccante in rosa ovvero Solmonte che si è fatto trovare nel posto giusto e al momento giusto per metterla dentro. Spesso costretto a lavorare palloni non troppo semplici, stretto tra la morsa dell’ex Urbinati (prestazione autorevole la sua) e dell’altro ex, l’under classe 2007 Alidori: il giovane infatti è stato protagonista nel settore giovanile canarino con Under 17 (allenatore proprio Mengo) arrivando anche alle soglie della Primavera senza mai essere preso in considerazione in prima squadra ma lanciato dal Montegranaro con 24 gettoni anno scorso in Eccellenza. Per il resto Fermana che avrebbe anche potuto raddoppiare con la traversa di Kieling (ben nel gioco aereo, meno quanto costretto a rincorrere e scivolare all’indietro).

Nel complesso note positive arrivate da capita Marin per presenza e pulizia del gioco sicuramente il migliore, con lui il portiere Raccichini, incolpevole sui gol, ma decisivo in più occasioni. Da rivedere Cicarevic che ha collezionato l’assist per il gol, una punizione velenosa e mostrato qualità ma di certo non molta mobilità sul terreno di gioco mentre Guti entrato nel finale ha fatto capire che il suo mancino è di quelli da seguire con attenzione. Ci sono diverse cose da sistemare per mister Gentilini che si è detto fiducioso per l’esordio con l’Urbino domenica prossima dove riavrà Scanagatta (era squalificato in Coppa), sicuramente Guti con maggiore minutaggio e si valuta la situazione di Rodriguez fin da oggi. Ci sarà invece l’esterno difensivo 2006 Francesco Bartolocci annunciato ieri dal club, 24 presenze e due reti all’Anzio (Serie D) lo scorso anno. Intanto, con un annuncio social, ha salutato la Fermana Rinaldo Chiappini, da tre anni alla Fermana, che ha rivestito i ruoli di social media, ufficio stampa, team manager ma anche aiuto in segreteria. Diversi ora i ruoli da sistemare in ambito societario con organigramma quasi completamente da definire (ha salutato anche lo storico speaker Paolo Rocchi) e si attendo ufficialità in tal senso magari già da questa settimana dopo le riunioni organizzative iniziate la scorsa settimana.

Roberto Cruciani