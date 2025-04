La Fermana si affida anche alla cabala

Poco da dire per presentare la gara di domenica, contro i gemellati biancoverdi dell’Avezzano (un legame storico tra le tifoserie) perché la Fermana non ha alternative alla vittoria per alimentare la fiammella della speranza. Una sfida non solo tra gemellati ma anche storica considerando, come sottolinea lo storico gialloblù Marco Rossetti, che si tratta del tredicesimo campionato in cui si incrociano queste due squadre per un totale di 25 gare con 11 vittorie gialloblù, 7 pareggi e 7 successi abruzzesi. Una statistica che fa ben sperare ma che va alimentata.

Il primo incontro risale addirittura al 30 novembre del 1947 con i canarini che vincono per 1 a 0 in casa ma in Abruzzo finirà invece 3 a 1 per i marsicani. Passando alle sfide disputate al Bruno Recchioni sono 12 di cui ben 9 vinte dalla Fermana, due pareggi e una sola sconfitta per 2-1 che risale addirittura al 1967. Insomma, la cabala e la storia dicono alla Fermana che si può fare almeno domenica.

Una sensazione confortata da quanto avvenuto all’andata in una gara incredibile con la Fermana ad imporsi al Dei Marsi grazie al rigore conquistato e trasformato da Sardo al minuto 92 dopo essere rimasti anche in inferiorità numerica per il rosso a Granatelli. Sembrava un possibile segnale per la svolta di una stagione che sembrava stregata e invece così non è stato anzi, l’Avezzano rispetto all’andata ha nettamente allargato il gap nei confronti della squadra canarina ora ultima e alla disperata ricerca di punti.

Proprio il match winner dell’andata Mattia Sardo non ci sarà, fermato dalle inutili proteste di domenica scorsa che gli sono valse il quinto cartellino e anche la sospensione per un turno. Cosa che lo accomuna con Matias Etchegoyen, l’argentino che ha causato il rigore del 2-2, proprio a Sora ha raggiunto il limite delle cinque ammonizioni e non ci sarà. Ecco che per Savini ci sarà da spostare diverse pedine anche in chiave under con possibile ritorno in campo di Perri come 2005 al posto di Sardo e con la speranza, pare molto concreta, di avere Bianchimano in campo fin dall’inizio.