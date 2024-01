La Fermana si tuffa nel mercato invernale. Arriva Bonfigli, promettente classe 2007

Il calciomercato è ufficialmente iniziato. In casa Fermana ci si aspetta un gennaio di fuoco. Il direttore sportivo Andreatini ha ben chiare le idee, ma è ancora troppo presto per i nomi. La settimana successiva alla partita contro la Carrarese, in programma per sabato 6 gennaio alle ore 16:15, sarà quella decisiva. In attesa dei colpi per la prima squadra, i gialloblù rinforzano il settore giovanile.

Infatti la Fermana ha chiuso per il primo acquisto in questa sessione invernale di calciomercato. Lorenzo Bonfigli è un nuovo giocatore dei gialloblù. Il trequartista, all’occorrenza anche mezzala, classe 2007 è stato tesserato nella giornata di martedì e arriva dalla Nuova Florida, squadra di Serie D che negli ultimi anni ha sfornato diversi talenti, come Katseris, ora pilastro del Catanzaro e cercato in Serie A, e Samuele Vianni, ufficializzato poche ore fa dalla Virtus Entella e voluto anche dalla Cremonese in B. La scuola è ottima, e per Bonfigli la Fermana rappresenta il grande salto nel professionismo. Inizia nell’Ostiamare, per poi passare ai vivai di Frosinone e Cagliari. Nell’ottobre scorso è arrivato alla Nuova Florida e a 16 anni ha esordito in prima squadra nella Coppa Italia Serie D: prima contro il Grosseto, poi contro il Tivoli. Ora verosimilmente sarà aggregato alla squadra Primavera allenata da Salvatore Alfieri. Mercato a parte, dalle parti ti Viale Trento si pensa alla gara contro la Carrarese, la prima dopo la pausa natalizia. Da martedì è iniziata la prevendita per l’ingresso allo stadio ed è stato designato l’arbitro della partita: si tratta di Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa. Lo stesso che nella passata stagione arbitrò proprio Fermana-Carrarese, in quel caso finita 0-0. Scelte sempre più obbligate per mister Stefano Protti dopo la partenza di Gasbarro e i tre giocatori infortunati, Santi, Montini e Paponi. Anche sabato dunque molto probabilmente si vedrà la stessa formazione scesa in campo a Pescara, fatta eccezione per Fort al posto di Gasbarro.

Al match ci pensano a Fermo come ci pensano a Carrara. In vista della gara, sulle colonne de La Nazione, ha parlato il difensore della Carrarese Matteo Di Gennaro: "La Fermana viene da un finale di girone di andata con risultati positivi. Non deve ingannare la sua classifica. Nel ritorno è notoriamente più difficile fare punti perché pesano di più e dovremo essere ancora più intensi e volitivi per portarli a casa. Una squadra che ambisce a vincere come la nostra deve mostrare mentalità ovunque e tramutare le prestazioni in vittoria anche in trasferta". Sfida importante anche per i toscani che al terzo posto vogliono rosicchiare più punti possibili al duo che sta dominando il girone B, Cesena e Torres: "Dobbiamo partire forte per cercare di ridurre il gap di punti con il duo di testa che possiamo certamente avvicinare per poi vedere, a qualche gara dal termine, se contendere il campionato o proiettarsi ai playoff da protagonisti". Partita che sulla carta appare proibitiva per la Fermana, ma i gialloblù delle ultime quattro partite hanno dimostrato che nessun avversario è troppo più forte.

Filippo Rocchi