La Fermana sul mercato. Obiettivo tenere Gasbarro

"Mister se dovesse scrivere una letterina a Babbo Natale cosa chiederebbe?" Rispondendo a questa domanda Stefano Protti andava verso la chiusura della conferenza stampa post Pescara-Fermana. Prima fa gli auguri a tutti, "specialmente ai bambini e a chi sta vivendo situazioni difficili". E poi guarda alla sua Fermana: "Se proprio devo chiedere qualcosa, scelgo per il rimodellare questa squadra. In parecchi ruoli ci sono giocatori che non hanno le caratteristiche che piacciono a me. Dobbiamo migliorare e mi hanno promesso che lo faranno. Questa squadra merita di essere rimodellata perché nell’ultimo periodo ha fatto capire che abbiamo l’inerzia di fare il miracolo". Non quello sulla 34esima strada, ma quello in campo chiamato salvezza. Come rivelato nella scorsa settimana dallo stesso direttore sportivo ai microfoni di Radio Fm1, Massimo Andreatini è già al lavoro da settimane. Sarà un mercato diverso da quello a cui i tifosi gialloblù sono abituati. Non si potranno aspettare gli ultimi giorni di gennaio per chiudere i colpi, perché nel frattempo si giocheranno partite fondamentali da non sbagliare. Perciò i discorsi "mercatari" sono iniziati da tempo. Una delle questioni più imminenti è quella che riguarda Andrea Gasbarro. Il difensore ex Padova era arrivato a Fermo a stagione in corso e si è preso subito la difesa in mano. A maggior ragione dopo l’esclusione di Calderoni, Laverone e Padella. In pochissime settimane è diventato un leader di questa squadra. Ma è arrivato in gialloblù con un accordo che lo lega alla Fermana solo fino alla fine del 2023. Quindi da contratto quella contro il Pescara, altra sua prova importante, è stata la sua ultima partita. E in questo momento la squadra di Protti non può neanche immaginare di fare a meno di una pedina così importante. All’epoca l’indice di liquidità non permetteva un altro accordo alle condizioni contrattuali da cui il difensore veniva, con lo stipendio di Padova intorno ai 4mila euro al mese (tutti alla Fermana prendono al di sotto di questa cifra). Ora è tutto nelle mani di Massimo Andreatini, che deve fare un vero e proprio miracolo, anche se ha già abituato ad accordi che hanno quel qualcosa di divino. I discorsi con il giocatore per farlo rimanere a Fermo sono iniziati settimane fa, ma nei prossimi giorni saranno ancora più intensivi. Gasbarro era stato preso dopo un brutto infortunio ed è stato riabilitato al meglio. Lui si trova bene alla Fermana, come ha anche rivelato ai suoi amici. Nel giorno di Santo Stefano ha pubblicato nelle storie Instagram una sua foto nella partita di Pescara con la canzone dei Beatles "Getting Better". La speranza per tutto l’ambiente gialloblù è che le condizioni per i discorsi di permanenza possano "migliorare" veramente.

Filippo Rocchi