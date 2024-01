La Fermana trova un punto nella calza. Sfiorata l’impresa contro la Carrarese

FERMANA

0

CARRARESE

0

FERMANA (4-3-3) Furlanetto; Eleuteri, Fort, Spedalieri, Pistolesi; Scorza, Giandonato (35’st Gianelli), Fontana; Curatolo (25’st Grassi), Misuraca, Tilli (35’st Pinzi). A disposizione: Borghetto, Mancini, Vessella, Esposito, Badji. All. Protti

CARRARESE (3-5-2) Bleve; Coppolaro, Illanes Di Gennaro; Zanon (25’st Raimo), Della Latta, Schiavi, Cerretelli (25’st Zuelli), Cicconi; Simeri (32’st Giannetti), Panico A disposizione: Tampucci, Mazzini, Imperiale, Opoola, Cartano, Capello. All. Dal Canto

Arbitro Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa

Note: Ammoniti: Giandonato, Scorza, Cerretelli, Fontana, Furlanetto, Misuraca, Cicconi. Recupero 1’ + 4’

Applausi scroscianti di un Recchioni strepitoso che trascina i gialloblù quasi all’impresa contro una Carrese grandi firme che sbatte contro il cuore grande di una Fermana strepitosa. Protti ha gli uomini contati e prova a rivedere qualcosa anche davanti dove, di fatto, i tre riferimenti centrali sulla carta (Paponi. Montini e Semprini) sono assenti. Per questo Misuraca galleggia tra la posizione di falso nueve e di trequartista con Curatolo e Tilli ai suoi lati che si allargano e si stringono a seconda delle due fasi. Assenze anche in casa Carrarese con il fermano (di Porto Sant’Elpidio, ndr) Di Gennaro recuperato dopo l’influenza dei giorni passati al centro della difesa nel canonico 3-5-2 con la coppia Simeri-Panico in avanti e Schiavi a dettare i tempi in mezzo al campo.

Carrarese insidiosa in avvio con Panico che non arriva alla deviazione da buona posizione in una gara che inizia subito spigolosa e la Fermana che non rinuncia a provarci nonostante la pressione ospite. Carrarese che riparte con veemenza poco prima del ventesimo con Panico che va al tiro dal limite, a lato di qualche metro. Fermana che si compatta qualche metro indietro e Carrarese che sbatte sul muro canarino con i ritmi che si abbassano e i gialloblù di casa che prendono anche campo per ripartire ma non si segnalano occasioni clamorose. Fermana pericolosissima in avvio di ripresa. Angolo di Giandonato, spizzata di Curatolo e palla che balla pericolosamente dalle parti di Bleve, poi il detsro in girata dal limite passa tra una selva di gambe prima di sfiorare il palo destro. Fermana che prende coraggio e dopo sei minuti Giandonato sfiora il bis della gara con la Next Gen: si allarga con l’esterno e scarica dai 20 metri, Bleve e la traversa dicono di no, liberando poi l’area in qualche modo. Fermana che attacca ma subisce la ripartenza che porta al tiro Ciccone, disinnescato in angolo da un attento Furlanetto. Gara che si accende nei ritmi e nelle occasioni. E la Carrarese ancora a mettere i brividi con il destro a giro di Schiavi, deviazione in tuffo sulla sinistra di Furlanetto con Cerretelli che manca la precisione nel tap-in di testa.

Ancora Fermana pericolosa prima della mezz’ora: angolo di Giandonato, svetta Spedalieri che schiaccia e Misuraca di testa anticipa Bleve da un metro ma alza di un soffio la mira. Nel finale ci provano tutte e due, anche con i cambi, ma alla fine il risultato non cambia. E ora servono segnali dal mercato.