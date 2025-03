La Fermana va a Sora. Savini: "Dobbiamo fare qualcosa di straordinario"

Due squadre che arrivano da altrettanti ko ma per il Sora sarà una sfida salvezza, per la Fermana un match sopravvivenza. La squadra di Mirko Savini, che ha raggiunto il Lazio nella giornata di ieri, deve per forza vincere per mantenere la fiammella della salvezza accesa fino all’ultimo, altrimenti i titoli di coda scenderanno in anticipo su una stagione già di per sé disgraziata. Non ci sono grandi alternative, vincere per sperare, perdere vorrebbe dire chiudere il libro mastro della stagione in corso e proiettarsi al prossimo anno con la programmazione sportiva (e societaria) mentre nel presente ci sarà da concentrarsi sull’omologa della ristrutturazione del debito che, stando alle note societarie, avverrà la settimana prossima. Ma torniamo al campo: Fermana partita senza gli indisponibili Casucci, Granatelli, Pinzi e Carosi. Ecco che sulla fascia destra difensiva potrebbe toccare a Diouane o Tomassini mentre per l’aspetto tattico possibile la conferma del 4-3-3 visto domenica anche se la variante 4-2-3-1 ma con gli stessi uomini, non è affatto da escludere. Queste le parole di Mirko Savini alla vigilia della gara: "Sarà una partita fondamentale, inutile nascondersi; ci aspetta una gara dura contro una squadra ostica, che a Termoli ha fatto una buona gara finché è rimasta in parità numerica. Hanno struttura e intensità, sarà un match di duelli e agonismo massimo: il nostro obiettivo è di fare tre punti, non ci sono alternative per tenere accesa la speranza. Dobbiamo fare tutti di più per raggiungere l’obiettivo e ottenere il massimo, l’ordinario non basta più e dovremo fare qualcosa di straordinario".

Insomma il tecnico gialloblù cerca di sfoderare ottimismo e fiducia in una squadra che nelle ultime sette gare ha portato a casa un solo punto, tra l’altro in casa. Il Sora invece ha centrato buoni risultati di recente nonostante il ko subito a Termoli domenica scorsa ma in inferiorità numerica ed è in piena corsa per la salvezza. All’andata fu un pari molto caldo, con un finale rovente e un clima che potrebbe anche influenzare il match di ritorno. Altro "avversario" da affrontare, lo stranissimo fondo di gioco di Sora decisamente uno dei più "particolari" del girone, sul quale trovare le giuste misure non sarà affatto semplice. A differenza di quanto avvenuto domenica scorsa, il tifo organizzato sarà presente in terra laziale anche in discreto numero. Hanno affermato che diserteranno le gare casalinghe ma saranno presenti ai match esterni della squadra. Gara affidata al signor Marco Casali di Cesena, coadiuvato da Diletta Cucciniello di Arezzo e da Dario Tarocchi di Prato.

Probabile formazione. Fermana (4-3-3): Di Stasio; Diouane, Tafa, Cocino, Karkalis; Etchegoyen, Romizi, Mavrommatis; De Silvestro, Bianchimano, Sardo. All Savini