La Fermana vince il torneo delle Murge

I numeri parlano chiaro: 6 partite in due giorni, 6 vittorie, 0 sconfitte, 14 gol fatti, 0 subiti. Il terzo Torneo Internazionale delle Murge di Walking Football è della Fermana FC WF. Lo scorso fine settimana, nella cittadina pugliese di Minervino Murge, si è conclusa la manifestazione della disciplina che conta un sempre maggior numero di appassionati ed è riservata a chi, nonostante l’età, non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Mister Giordano Paoloni, ex gloria gialloblu, e capitan Piero Giancamilli, decisiva la sua marcatura in finale, hanno alzato la coppa al cielo insieme a Mirco Di Leonardo, Sergio Peroni, Simone Santanafessa, Vincenzo Teodori, Eros Friscolanti, Domenico Giammaria, Fabrizio Finucci e Ugo Ferracuti. "La soddisfazione è stata grande- ha dichiarato il presidente Fabio Belà- abbiamo conquistato la vittoria al cospetto di team molto organizzati quali i padroni di casa con due squadre, Novarello, Ada Potenza, Cilento Calcio Agropoli e la francese Quimper. Ora dobbiamo concentrarci sul torneo del prossimo 29-30 giugno, a Fermo: da padroni di casa, dobbiamo ben figurare".

g.c.