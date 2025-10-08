La Fermana vince, per Flavio Fofi un debutto da incorniciare

Di certo il suo impatto, nell’esordio dal primo minuto con la maglia della Fermana, è stato di quelli da incorniciare. Flavio Fofi (nella foto) è stato protagonista a Jesi nel tris vincente che è valso tre punti di platino per la squadra di Augusto Gentilini. Di ruolo non sarebbe un terminale offensivo ma più una seconda punta abituato ad attaccare la profondità ma la confidenza son il gol è assolutamente evidente. Causa assenza di Solmonte però, al Carotti è stato lui il riferimento offensivo della Fermana e lui ha ripagato la fiducia con un gol e un assist. Il gol è quello del momentaneo 2-1 con un tuffo in anticipo di testa, a deviare sul secondo palo un cross proveniente dalla sinistra. Poi ci ha messo la firma anche nel definitivo 3-2 con l’assist per Cicarevic. Insomma subito un apporto importante e le sue parole nel post gara hanno confermato la soddisfazione per il buon esordio personale ma soprattutto per il successo di squadra. "Una gara tosta e tirata fino all’ultimo minuto. Sono contento per quello che la squadra ha fatto e perché non abbiamo mai mollato. Era quello che mi aspettavo personalmente ma se lo attendeva anche tutto l’ambiente: era troppo importante perché venivamo da una sconfitta pesante in casa. Questa è la strada giusta e su questa dobbiamo proseguire. Ce la metteremo tutta, dobbiamo farlo per questi tifosi che ci hanno seguito anche a Jesi in massa". Tre trasferte finora infatti (Urbino, Trodica e Jesi, ndr) e tifosi gialloblù sempre presenti e in buon numero, in linea e in assoluta coerenza con quanto hanno annunciato prima dell’inizio del campionato. Assenti nelle gare casalinghe del Bruno Recchioni ma sempre al fianco della squadra quando ci sarà da viaggiare. Tornando a Fofi, indubbiamente il colpo messo a segno da Filipponi sembra essere molto utile negli ingranaggi gialloblù e nella conformazione tattica della squadra che ha cambiato pelle domenica scorsa. In attacco la nuova formula con due trequarti e un riferimento avanzato permette a Cicarevic e Guti ampia libertà di manovra e li sgrava da eccessivi compiti di copertura. E questo si è notato. La difesa a tre va indubbiamente registrata anche perché dal primo secondo tempo ha giocato in assetto di emergenza per la sostituzione forzata di Kieling (già ammonito e in difficoltà su Minnozzi) con Frinconi che si è adattato da braccetto. Insomma equilibri che vanno meglio individuati nelle due fasi ma questo assetto sembra dare maggiore sostanza. Questo anche considerando che dal mercato si attendono novità con l’arrivo di un difensore (numericamente necessario soprattutto con il passaggio a tre) e un altro attaccante, in attesa anche di valutare le condizioni di Solinas, Petronelli e Solmonte tutti assenti a Jesi.

Roberto Cruciani