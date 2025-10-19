La Fermana vuole il derby. Che sfida a Montegranaro

Un incrocio di ex da entrambe le parti, due squadre "acciaccate" ma che vivono un buon momento in termini di risultati e appaiate in classifica. Facile definire molto interessante la sfida di oggi al Comunale La Croce dove il Montegranaro riceve la visita di una Fermana in palla che non vuole interrompere la propria striscia positiva. Tante le storie da raccontare per presentare un derby fermano che torna in campionato (in Coppa già ce ne sono state due) in Eccellenza a distanza di tredici stagioni. L’ultima volta nella stagione 2012-2013 e l’annata finì con la promozione di entrambe in Serie D: il Montegranaro di Jaconi attraverso gli spareggi nazionali per le seconde classificate e la Fermana di De Angelis attraverso la Coppa Italia Nazionale vinta a Rieti. Ma due mesi dopo i destini si incrociarono (chiamarla fusione è improprio) e camminarono insieme per molti anni. Ma oggi è una nuova storia, quella di due squadre a braccetto con 10 punti in classifica e in buona salute come risultati ma con le infermerie affollate. Gentilini non può contare su Petronelli, Solmonte e anche Cicarevic ma ha ritrovato in settimana Nunzi e dunque mediana che può finalmente avere anche qualche ricambio in più. In avanti ci sarà ancora spazio per l’ispiratissimo Fofi che, al netto del colpo alla testa, ha realizzato tre reti in neanche 180 minuti in maglia canarina, con Carmona pronto a dargli una mano magari a gara in corso nel 4-2-3-1 di Gentilini in cui molto passa delle giocate di Guti sulla trequarti (resta sullo sfondo il 3-4-1-2 delle ultime uscite). Ma occhio al Montegranaro dei tanti ex in campo e fuori: partendo dal ds Cremona, a mister Mengo, passando per capitan Urbinati, all’esperto Iuvalè fino a Vessella e ai tantissimi under passati dalle giovanili canarine. Anche Mengo deve fare i conti con una coperta conta e tanti acciaccati che di certo rendono quasi obbligate le scelte per il 4-3-1-2 che è il mantra veregrense al netto di un 4-4-2 che in Coppa Italia con il Tolentino non è affatto dispiaciuto. Insomma tanti spunti interessanti accompagnati anche da diverse incognite per una sfida che promette di regalare emozioni e che sugli spalti vedrà la presenza di tanti tifosi provenienti da Fermo con il tifo organizzato, assente come da tradizione al Recchioni, ma sempre vicino alla squadra nei match che non si giocano nel capoluogo. In campo alle 15,30 con gara affidata a Francesco Junior Di Domenico di Isernia.