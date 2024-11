La Fermana Walking Football è campione d’Italia per la terza volta

Il gialloblu, a Fermo, è e sarà sempre il colore del cuore. La Fermana Walking Football vince le finali nazionali presso il centro sportivo ‘Totti Soccer School’ di Roma e porta a casa il suo terzo titolo di campioni d’ Italia- categoria Over 50, dopo quello del 2019 e 2023.

"Quest’anno abbiamo avuto un torneo molto più difficile e competitivo poiché le squadre stanno crescendo in numero e qualità dei giocatori- ha spiegato il responsabile Fabio Belà- le qualificazioni sono cominciate nel mese di ottobre, per arrivare alla Final Six con sei squadre in due gironi all’italiana. Nella categoria Over 60 abbiamo ottenuto il quinto posto a pari merito con Pro Ascoli dopo una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Nella categoria Over 50, alla quale hanno partecipato anche Novarello. Pool Vigevano, As Roma, Real Maranello e Covo (BG), non c’è stata storia: le abbiamo vinte tutte, tranne l’ultima ininfluente dato ormai, acquisito, il titolo nazionale conquistato con 13 punti, con 13 goals fatti e 4 subiti". Il Walking Football (calcio camminato, ndr), disciplina che permette a ex calciatori e appassionati di giocare a calcio oltre l’età propria per farlo, sta acquisendo una notorietà ed importanza tale che una delegazione della Fermana Walking Football sarà ospite della trasmissione televisiva ‘Domenica Sportiva’, il 26 gennaio prossimo.

"I ‘ragazzi’ sono stati encomiabili e non si sono persi d’animo nonostante l’infortunio iniziale di una pedina fondamentale come Simone Santanafessa - ha aggiunto Belà - il parroco di Molini Girola, nostro quartier generale, ha suonato le campane. Davvero una grande soddisfazione e un onore portare in alto in nome della nostra amata Fermo per tutti. Agli ordini del mister- giocatore nonché ex canarino Giordano Paoloni (5 reti), sono scesi in campo: capitan Enrico Matteucci (6), Mirco Di Leonardo, Vincenzo Teodori, Massimo Cerasa, Francesco Vigliotti (1), Giulio Palomba (1), Piero Giancamilli".

Gaia Capponi