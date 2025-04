La festa degli 85enni elpidiensi

Doveva essere una giornata da trascorrere in allegria, tra mille ricordi di vite lunghe 85 anni e così è stato: la festa per gli elpidiensi che quest’anno festeggiano gli 85 anni è stata un successo. Promossa, così come fa ogni cinque anni, dall’instancabile Liberto Massimiliani, insieme a un gruppo di amici: Maria Mattiozzi (Mimì), l’ex direttrice didattica, Tania Liduina Durpetti Sabbioni, Gianna Liberati, Mario Orsili e Carmen Comieloska, alla giornata hanno partecipato in 54, con i familiari al seguito.