La ’Festa del Doge’ verso il ritorno Un evento che unisce i territori

Viene ogni tanto evocata quale una della più belle manifestazioni organizzate a Porto San Giorgio, particolarmente importante perché coinvolge il territorio fermano e la città di Venezia. Un evento che è stato archiviato troppo presto e che le amministrazioni comunali succedutesi hanno manifestato il desiderio di riproporre, ma senza concretezza. Un pensierino ce lo sta mettendo pure l’attuale sindaco. La Festa fu organizzata dall’Apt, Azienda di promozione turistica, che ne curò quattro edizioni dal 1994 al 1997, tutte di gran successo. Viene ricordata per le migliaia di persone che richiamava e i qualificati rapporti che realizzava con i Comuni di Porto San Giorgio, Fermo e Venezia, oltreché con le rievocazioni storiche del Fermano e la Regata Storica veneziana. La ’Festa del Doge’, anch’essa una rievocazione, a quale vicenda faceva riferimento? Correva l’anno 1253 quando il veneziano Ranieri Zeno, podestà di Fermo, fu nominato Doge di Venezia. Alcuni importanti gentiluomini della città lagunare vennero con quattro imbarcazioni a recargli il grande annuncio e condurlo a Venezia. Fu un grande avvenimento quando a Fermo ricevette l’omaggio della città e dei comuni del comprensorio e al Porto si imbarcò festeggiato da una grande folla. Tale vicenda veniva ricostruita dall’Apt nelle città di Fermo e Porto San Giorgio, con la partecipazione dei comuni del territorio. La città di Venezia interveniva con quattro imbarcazioni della sua Regata Storica ed un gruppo di figuranti. Cavalcata dell’Assunta, Contesa del Secchio, Castel Clementino e Armata Pentecoste, ovvero le quattro grandi rievocazioni del Fermano, gemellate per l’occasione tra di loro e con la famosa Regata storica veneziana, facevano rivivere gli eventi del 1253, in un’atmosfera di grande effetto.