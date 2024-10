La festa del terrore e del divertimento: ecco Castelloween

La festa di Halloween, che a Porto San Giorgio assume la denominazione di Castelloween perché si svolge nella zona Castello, si svolgerà giovedì 31 ottobre con un programma minimale tutto concentrato come location tra le vie di Castel San Giorgio, nel borgo antico della città dalle ore 16,30 in poi. Nella piazzetta del teatro comunale la compagnia teatrale Quintocquilibro presenta ’La strega Felicia’ con spettacolo 1 alle ore 17 e spettacolo 2 alle ore 18,30. Sono previsti laboratori a cura di Antica bottega aps; Ludoteca comunale gli amici di Lucignolo. Truccabimbi a cura di il mondo di Peter Pan. Casa castellani casa della wicca letture a cura della libreria di Porto San Giorgio la Perdigiorno. Presso l’Arco del diavolo spettacolo di fuoco a cura di jump I. Corso Castel San Giorgio e dintorni ore 17 la Cartomante; dalle ore 16,30 alle 19 concerto del Duo Am strings: Classic dark e rock con violino e violoncello. La manifestazione è affidata all’organizzazione dell’associazione pro loco. Un programma soprattutto dedicato ai più piccoli ed è giusto che lo sia. Come del resto avviene per tradizione il giorno di Halloween. Naturalmente non mancheranno le zucche né le maschere orripilanti.