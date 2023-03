La festa della donna "Grazie a chi ha lottato per conquistare piccoli e grandi diritti"

"Che siano libere di sognare. È l’augurio che rivolgiamo alle donne nel giorno in cui ne celebriamo i diritti in tutto il mondo. In questo 8 marzo rendiamo merito a tutte coloro che hanno lottato per conquistare piccoli e grandi diritti: è anche grazie a loro se oggi, insieme a 1.342.000 imprenditrici italiane, possiamo realizzare i nostri obiettivi". Sono le parole di Maura Donzelli, imprenditrice e Presidente del Comitato Impresa Donna della Cna di Fermo, che rivolge il suo pensiero alle "donne cui le bambine di oggi possono guardare, riconoscendo nella storia di ognuna la capacità di sognare e l’impegno per trasformare quel sogno in realtà". Un giorno di festa doveroso, la situazione per le donne che vogliono fare impresa non è semplice e la Cna da tempo pone l’attenzione sulle difficoltà incontrate dalle imprenditrici, prima fra tutte quella dell’accesso al credito: "Non a caso purtroppo, riferisce il Coordinatore Cna Fermo Andrea Caranfa, nel corso del 2022 sono le aziende femminili ad aver subìto maggiormente il processo di selezione che caratterizza il tessuto imprenditoriale del Fermano: alla fine del 2022 le imprese attive femminili, quelle in cui controllo e proprietà sono prevalentemente in capo a donne, erano 4.230 contro le...