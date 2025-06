La ’Festa della Musica’ a Montegiorgio

Ormai da qualche anno Montegiorgio partecipa con slancio e passione alla ‘Festa della Musica’, istituita dalla Comunità Europea che si celebra ogni 21 giugno. Fedele alla sua vocazione musicale declinata nelle sue varie forme, è stato allestito dal 19 al 22 giugno la 5° edizione della ‘Festa della Musica’, tutto il paese mette in mostra se stesso: luoghi, piazze e scenari suggestivi dove organizzare concerti di ogni tipo: jazz, pop, blues, musica etnica, folk e leggera il tutto ad ingresso libero. Un programma allestito grazie alla collaborazione fra Comune di Montegiorgio e la banda musicale ‘Domenico Alaleona’, organizzatrice dell’evento, e grazie all’impegno di volontari, musicisti, cittadini, associazioni e attività locali, un grande disegno collettivo che cresce di anno in anno. Una manifestazione che vuole ricordare il valore della musica come elemento d’unione fra generazioni, valorizzando i talenti del paese e restituirli al territorio. "Per noi della Banda – spiega la presidente Francesca Sbarbati - la Festa della Musica è un’occasione per celebrare una tradizione che da centinaia di anni vive nel cuore di Montegiorgio, una comunità da sempre animata da una profonda passione per la musica. Basti pensare che la Banda quest’anno compirà 179 anni, un numero che racconta quanto sia radicata, in questo paese, la voglia di fare musica e di tramandarne il valore di generazione in generazione".

"La Festa della Musica è un’occasione per porre l’accento su un talento – dichiara l’assessore alla cultura Michela Vita – quello per l’arte musicale, estremamente radicato nel tessuto della comunità. Montegiorgio ha dato i natali al musicista, musicologo e compositore Domenico Alaleona, in ogni famiglia c’è un corista, musicista professionista o dilettante, è indubbiamente anche grazie a questa festa, che possiamo candidarci a ‘Paese della Musica’". Si parte domani 19 giugno alle 21,30 dal chiostro di Sant’Agostino con l’esibizione della Junior band della Banda Alaleona. Venerdì 20 alle 19,30 al parco del Tignio concerto al tramonto con il Coro Domenico Alaleona; alle 21,30 nelle logge di Corso Italia ‘Gli Stronati’; alle 21,45 in via Marconi esibizione de ‘Il Ricordo’. Il 21 giugno alle 21 Arco del ‘300 ‘I Pasquarelli’ musica folk; alle 21,30 in successione esibizione coro ‘Bohèmiennes’ e banda ‘Domenico Alaleona’; a mezzanotte al parco Tignio musica blues; domenica 22 alle 5 ‘Alba Musicale’ con musica jazz.

Alessio Carassai