La festa della polizia: "In un anno 53 codici rossi e un ex mafioso arrestato"

"Esserci sempre" è il motto scelto per il 173esimo anniversario della polizia di Stato. La cerimonia di ieri in Questura ha avuto inizio all’esterno con la deposizione della corona e il saluto del padrone di casa, il questore Luigi Di Clemente, seguito da quello del prefetto Edoardo D’Alascio. Presenti anche il procuratore capo Raffaele Iannella, il comandante provinciale dei carabinieri Gino Domenico Troiani e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Massimiliano Bolognese insieme a tutti i rappresentanti delle autorità locali. Dopo un breve filmato, nel quale è stata illustrata l’attività della polizia, Di Clemente ha fatto il punto sull’attività svolta nel territorio dagli uomini della questura. "Questo solenne momento – ha spiegato Di Clemente – ci offre l’opportunità di riflettere sul nostro impegno quotidiano al servizio della collettività, sulla responsabilità che ci accompagna nel tutelare la legalità".

In tale contesto sono stati trattati 53 casi di codice rosso per violenza di genere, emettendo 67 ammonimenti. Sono stati affrontati 3 casi di violenza sessuale, di cui due in danno di ragazze straniere con gli autori tutti identificati. Sono stati 12 i casi di stalking di cui tre con applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con braccialetto elettronico e 38 casi di maltrattamenti tra persone legate da rapporto di convivenza. Dei 12 casi di stalking, il più grave riguarda un uomo, figlio di genitori anziani, con dipendenza da sostanze stupefacenti, conclusosi con l’emissione della misura della custodia cautelare in carcere eseguita il 13 novembre 2024. In totale, sono state eseguite 5 misure cautelari di divieto di avvicinamento e un arresto a seguito di misura cautelare in carcere".

Di Clemente ha ricordato due operazioni in particolare. La prima riguarda l’arresto del pregiudicato e pentito di mafia Salvatore Annacondia. "Il pomeriggio del 25 settembre – ha raccontato Di Clemente - si è presentato in questura un imprenditore di Porto Sant’Elpidio che opera nel settore della gestione condominiale e nella vendita all’ingrosso di materiali edili, il quale ha denunciato reiterate condotte estorsive che avevano interessato lui e la sua impresa. Le minacce erano diventate sempre più pressanti, tantoché, in una occasione, l’imprenditore era stato schiaffeggiato di fronte ai dipendenti. La squadra mobile, su disposizione della Procura di Fermo, ha avviato formali intercettazioni d’urgenza all’interno degli uffici aziendali convenuti per la consegna del denaro. Mentre l’estorsore si apprestava a lasciare la sede della azienda, i nostri uomini lo hanno fermato e lo arrestato". La seconda indagine sottolineata dal questore è quella sulla ’banda cilena’ che al centro commerciale di Porto Sant’Elpidio, a marzo dello scorso anno, ha trafugato collane, bracciali ed anelli in oro per un valore approssimativo di 50.000. L’indagine ha portato all’esecuzione di tre misure cautelari in carcere a carico dei cileni e all’esecuzione di due mandati d’arresto europei per furto aggravato in concorso.

Fabio Castori