La festa dello sport cresce: "Tante gare e divertimento"

"Sarà una festa dello sport con i fiocchi quella che verrà organizzata quest’anno". Per volere dell’assessore di riferimento, Fabio Senzacqua, il quale spinto dall’entusiasmo per il successo registrato dall’edizione 2023, la decima, ha manifestato l’intenzione di far crescere sempre di più l’evento allo scopo di promuovere le società sportive sangiorgesi e le discipline praticate. I giorni di festa vengono portati a tre: il 6,7 e 8 settembre. Il 6 e il 7 in programma tornei di volley, basket e tennis con la partecipazione di amministratori locali. Domenica 8 settembre a partire dalle ore 15 nel tratto centrale del lungomare si potrà trascorrere un pomeriggio di divertimento, socializzazione e condivisione, durante il quale vi sarà la possibilità di provare una delle oltre 20 discipline sportive o assistere alle dimostrazioni delle associazioni coinvolte. Queste ultime saranno in numero più di 40. Ognuna allestirà uno stand, mettendo in mostra i trofei conquistati, distribuendo materiale pubblicitario, fornendo notizie sull’attività svolta e, se sarà possibile, eseguendo delle esibizioni: "Questa manifestazione – informa l’assessore Senzacqua - figura tra quelle del circuito nazionale del dipartimento sport e salute. Main partner è Decathlon che insieme alla polizia municipale proporrà una iniziativa di educazione stradale per i più piccoli. La festa manterrà il suo spirito di inclusione, di partecipazione e di amicizia non solo per il patrocinio dato dal comitato italiano paralimpico, ma soprattutto per l’intervento di varie società con atleti portatori di handicap che praticano gli sport più disparati". Il ricco programma prevede tra l’altro, l’esibizione di scuole di danza, e di pattinaggio artistico. Novità di rilievo inoltre le iniziative sull’arenile o in acqua: le due spiagge libere del lungomare centro ospiteranno beach vo, lle acqua gym, kitesurf moto d’acquasub e vela. Non solo: ci saranno arti marziali, come judo, karate, kendo e kung, nonché attività di volontariato con l’intervento di una unità cinofila, i volontari dei vigili del fuoco, del gruppo comunale della protezione civile e i militi della Croce azzurra: " L’evento – chiosa Senzacqua - è all’insegna dell’attività fisica e della salute, dei principi e dei valori dello sport".

Silvio Sebastiani