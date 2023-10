La festa di Halloween è anche in farmacia

Ci sono tanti modi per promuovere le attività e i prodotti di una farmacia e per far entrare in negozio chi (fortunatamente) non ha solo necessità di medicinali prova ne è che quest’anno, la nuova gestione delle Farmacie Comunali e il suo presidente Giovanni Galeota, hanno pensato di organizzare un Halloween in farmacia. Tra gli scaffali del reparto dermocosmetico, bambini e ragazzi che vorranno approfittare di questa insolita occasione portando con sé fantasmini o streghette, troveranno animazione e una truccabimbi che li truccherà, a titolo gratuito. Nel contempo, per gli adulti che li accompagnano e che siano interessati a linee di cosmetici presenti in negozio, sono state previste offerte e promozioni per questa speciale occasione. Naturalmente, l’appuntamento con la festa di Halloween è per il 31 ottobre, nelle Farmacie comunali 1 (in via Umberto I) e 2 (via Marina) e, nel corso del pomeriggio, dalle 15,30 alle 19, è stato pensato anche il tradizionale ‘dolcetto o scherzetto?’.