La festa e le aziende premiate

Grande interesse ha riscosso l’evento dell’Unione Stilisti Marche (Usm) al Casale Cs, accolti da Simone Corradini, in occasione dei 45 anni di attività, pieni di idee, occasioni, traguardi. Moderato dal giornalista Raffaele Vitali, all’incontro ha partecipato la consigliera provinciale (e comunale di Monte Urano), Eleonora Ferracuti, referente per il progetto IGP per la calzatura: "E’ fondamentale investire in strumenti e idee che sappiano tenere insieme bellezza, competenza e visione. In questo percorso si inserisce il nostro progetto. Un marchio europeo potrà valorizzare e tutelare il nostro prodotto calzaturiero, che nasce dall’incontro tra tradizione, creatività stilista e capacità di innovazione". Presenti la presidente Usm, Annalisa Marecucci, il presidente dei calzaturieri Confindustria Fermo, Valentino Fenni; la fashion designer Silvia Martini e Sonia Laus (Prisma Tech (che ha illustrato tecnologie e utilizzo della stampa 3D, Tonino Ciucci (Scanny 3D). E’ stato presentato il nuovo marchio di certificazione ideato dell’Usm .IT Design di cui Clizia Cacciamani (Innova&Partner) ha sottolineato l’importanza. Momenti di leggerezza con Piero Massimo Macchini prima della consegna del Premio Creativi Doc 2025 (19° edizione) quando il direttivo ha premiato aziende e designer che si sono distinti in questi anni. Le aziende premiate: Gordon (Torre San Patrizio), Missouri (Monte Urano), Elgam (Porto Sant’Elpidio), Rossi (Montegranaro), Giove (Montecosaro Scalo), Studio Immagine Lab (Porto Sant’Elpidio), La Scarpetta di Venere (Sant’Elpidio a Mare). Premio Creativi Doc 2025 a Catia Massetti, Gianluca Minnoni, Laura Copponi, Roberta Corvari, LorisPicchio, Isabella Pagnanini e Mario Cesetti. Premio alla carriera a Massimo Raccichini. Di seguito la consegna degli attestati agli studenti dei corsi promossi da Usm School.