La festa per San Crispino si rinnova. Weekend tra musica e tradizione

Doveva essere il weekend clou per la 36ª edizione della festa di San Crispino e così è stato: 48 ore di eventi per tutti i gusti e una Porto Sant’Elpidio strapiena che ha accolto anche numerosi turisti da città e regioni limitrofe. Si è partiti già dalla mattina di sabato con i gonfiabili nell’area bambini in centro città, il laboratorio in collaborazione con la Cna ed il corso di difesa personale a cura della Asd Kontatto; si è proseguito nel pomeriggio con un’area bambini estesa lungo il corso e gli stand da gaming dei ragazzi di ’Back to The Lan’.

Non è mancato il solenne momento della processione e della celebrazione eucaristica, per commemorare il santo patrono elpidiense, con la partecipazione delle associazioni di quartiere e delle parrocchie cittadine. Il ’San Crispino Day’ si è chiuso magnificamente nel dopocena, con la serata più attesa, quella del ’Dance All Night’ in piazza Garibaldi: in apertura i local dj Richy, Frans e Miki Mercuri accompagnati dall’inconfondibile voce di Paolo Balestrieri, che hanno poi lasciato il palco ai ’Djs From Mars’, ospiti di quest’anno. Una piazza gremita, con la folla che si è riversata anche lungo le vie del corso, riempiendo i locali e creando un’atmosfera unica.

Il format ormai consolidato da anni dall’associazione San Crispino Eventi si dimostra vincente, così come si è rivelata perfetta la scelta di spostare il palco in piazza nonostante la caratteristica principale del Dance All Night fosse quella di avere lo show direttamente lungo via Cesare Battisti.

Il tempo incerto della domenica non ha fermato le migliaia di persone interessate alla fiera mercato, evento simbolo della festività di San Crispino, infatti già dalla mattina la zona centrale di Porto Sant’Elpidio è stata presa d’assalto con fiumi di curiosi a passeggio tra gli oltre 250 espositori. La fiera è giunta alla sua 34ª edizione ma ancora oggi resta un classico intramontabile, un appuntamento atteso dalla cittadinanza e dai turisti, che quest’anno ha visto anche la presenza dei tamburini e sbandieratori della Cavalcata dell’Assunta di Fermo. Il bilancio di questa festività non può che essere positivo.

Nadir Tomassetti