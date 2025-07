La festa più colorata dell’estate. In scena il 20esimo Palio del Mare

Stasera ventesima edizione del Palio del Mare, quinto memorial Bruno Brasili, organizzato dall’Atletica P.S.Elpidio. Il countdown è iniziato con un partecipato ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla storia del Palio con l’assegnazione di riconoscimenti consegnati dopo la tradizionale cerimonia della benedizione dello stendardo ed il giuramento dei caporioni.

Oggi il grande giorno della festa più colorata dell’estate con la sfilata dei carri allegorici allestiti da ciascuno dei cinque rioni, le coreografie ideate, i costumi, le musiche e la gara: la staffetta per aggiudicarsi il Palio. La partenza è prevista per le 21 da piazza Fratelli Cervi per poi percorrere via Marina, raggiungere via Curtatone e offrirsi al pubblico del lungomare Faleria fino all’anello di gara nei pressi delle Mimose.

I tamburini della contrada Santa Caterina apriranno il corteo seguiti dalle autorità e dai carri secondo l’ordine di arrivo dello scorso anno: i Delfini, capitanati da Orietta Cicchinè, hanno inteso sottolineare artisticamente l’aspetto sportivo con le "Olimpiadi del mare" e sarà Irina Kozlova a far ballare tutto il gruppo; Gli squali di Michela Incipini, ci invitano ad una serata "Al Casinò" tra giochi di carte e lustrini ballando sotto la direzione di Marika Silla e Simone Vennitti; le Sirene, caporione la new entry Meri Ambrogi, ci faranno immergere nell’atmosfera di Ibiza con i suoi "sounds of Sirens" sotto la direzione artistica di Catia Massetti; I Cavallucci Marini, con caporione Sonia Bordenga, condurranno il carro del dio Poseidone danzando con le coreografie di Tania Paoletti; le Balene, guidate da Matteo Simoni chiudono la kermesse mettendo in scena le "Meraviglie del balene Circus" e affidando l’anima danzante a Giorgia Perugini.

C’è da credere che anche quest’anno i rioni riusciranno ad estasiare e divertire il pubblico e a confermare il Palio come evento di forte attrattiva turistica. Tutti gli occhi poi sulla gara e protagonisti diventano atleti ed allenatori. Ricordiamo che tutti gli organizzatori desiderano dedicare la ventesima edizione a Giancarlo Simoni, fondatore del Palio, allenatore, atleta, amico di tutti loro.

Nadir Tomassetti