La festività nelle Contrade: tutti gli appuntamenti

A Fermo, per le dieci contrade della Cavalcata dell’Assunta, il periodo delle festività natalizie è sinonimo di condivisione, ma anche di fervente lavoro. Ad aprire i numerosi appuntamenti, contrada Torre di Palme (detentrice del Palio 2024, ndr.) che, durante lo scorso fine settimana, ha ottenuto grande successo con la manifestazione ‘Torre d’Avvento’. Di seguito tutti gli appuntamenti futuri. Contrada Campiglione: 16 dicembre ore 17, in sede, i bambini della primaria e infanzia ‘San Claudio’ vestiranno gli abiti di contrada in occasione del presepe vivente; 21 dicembre dalle 15.30 ‘Natale in Contrada’ con Babbo Natale: laboratori e regali per i più piccoli; 5 gennaio gita a Matera. Contrada Campolege: ‘Casa di Babbo Natale’ (l’ex tunnel del trenino di via Veneto) dal 7 dicembre al 6 gennaio 15.30- 19.30; Tombolata in contrada, pomeriggio del 3 gennaio. Contrada Capodarco: sabato 7 ore 16, sede di contrada ‘Villaggio degli Elfi’ con laboratori per bambini; aperitivo, cena e musica fino a tarda sera per i più grandi; domenica 15 ‘Pranzo degli Auguri’ presso il centro sociale San Marco.

Contrada Castello: in sede, pomeriggio di sabato 7, addobbo dell’albero con l’aiuto dei contradaioli più piccini; ‘Cena di Natale’ per sabato 14; alla mezzanotte del 24, ‘Scambio di Auguri’; ‘Cena della Befana’, 5 gennaio. Contrada Fiorenza: la tradizionale ‘Tana di Rudolph’, i sabati e le domeniche, ore 16-20, dall’ 8 dicembre al 6 gennaio; presso i locali della parrocchia di Sant’Antonio, invece: ‘Mercante in Fiera’ con cena il 22 dicembre e torneo di carte ‘Bella o bestia’, venerdì 27 sera. Contrada Molini Girola: sabato 14 ‘Cena di Natale’; dalle 16.30 di sabato 21, laboratorio di decorazioni natalizie per i più piccoli; all’uscita della messa di mezzanotte della Vigilia, scambio di auguri con cioccolata calda e vin brulé; venerdì 3, dalle 21, tradizionali giochi da tavolo. Contrada Pila: sabato 7 alle 15, allestimento dell’albero e del presepe con i piccoli contradaioli, in collaborazione con l’Acr; sabato 14, ‘Raccolta Alimentare’ in collaborazione con le attività commerciale del quartiere; domenica 22, ‘Pranzo di Natale’ con il contest ‘Secret Santa’ (scambio anonimo di doni, ndr); sede aperta a Natale e Santo Stefano e dalla mezzanotte della Vigilia.

Contrada San Bartolomeo: ‘Decoriamo insieme l’albero di contrada’, pomeriggio di festa insieme alla scuola dell’infanzia San Salvatore, domenica 8 dalle 15.30 presso la chiesa Del Carmine, con cioccolata calda e punch. Contrada San Martino: lunedì 9 alle 19.15 presso il cortile dell’istituto Don Ricci, il tradizionale falò dedicato alla Madonna di Loreto in collaborazione con contrada San Bartolomeo; in sede, dal pomeriggio fino a tarda serata del 21, laboratori per bambini e cena e giochi tradizionali per i più grandi; ‘Svicolando tra Presepi’, il concorso d’arte per le vie del centro storico. Gran finale, il 4-5 gennaio con il suggestivo presepe vivente della Cavalcata dell’Assunta presso le Cisterne Romane.

