La fiction su Leopardi in teatro

Sta già riscuotendo grande interesse la nuova fiction della Rai dedicata alla storia del grande poeta marchigiano Giacomo Leopardi, un personaggio che attraverso le sue varie sfumature, ma soprattutto la sua arte, contribuisce a distanza di decenni a promuovere la cultura e il territorio marchigiano. L’Amministrazione di Monte Vidon Corrado, guidata dal sindaco Elio Vincenzi per le feste natalizie aveva annunciato una sorpresa e di questo si tratta. Infatti, martedì 7 gennaio, in collaborazione con la Fondazione Marche Cultura, in anteprima la nuova serie Rai girata fra Recanati, Treia e Jesi sarà proiettata nel teatro comunale di Monte Vidon Corrado in due diversi spettacoli che si terranno alle 18 e alle 21 per dare la possibilità alla popolazione e ai curiosi si poter visionare in anteprima entrambe le puntate dedicate a Giacomo Leopardi. Per info e prenotazione contattare il 331-2829305.

a.c.