La Finlandia sul podio del benessere

Ancora una volta la Finlandia conquista il podio del World Happiness Report 2023 ed è il Paese più felice al mondo. L’Italia si piazza solo al 28° posto su 146 Paesi. Il 28 giugno del 2012 l’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite istituisce la Giornata Internazionale della Felicità. Viene scelta la data del 20 marzo per un motivo preciso: la coincidenza con l’equinozio di primavera come momento di rinascita della natura dopo l’inverno. La risoluzione del 2012 è stata avviata dal Bhutan, che ha riconosciuto la felicità nazionale già negli anni sessanta. L’Onu riconosce che ‘la ricerca della felicità è uno scopo fondamentale dell’umanità’ e incoraggia gli Stati e le organizzazioni a ‘un approccio più inclusivo, equo ed equilibrato alla crescita economica che promuova lo sviluppo sostenibile, l’eradicazione della povertà, la felicità e il benessere di tutte le persone’. Il riconoscimento dell’importanza della felicità nella vita di ogni individuo in tutto il mondo, emerge anche dall’Agenda 2030. L’obiettivo 13 interpreta il legame tra un pianeta sano, protetto e il benessere degli individui. La felicità è un diritto che per essere goduto a pieno deve far germogliare nella nostra società il seme del dialogo, dell’uguaglianza, dell’inclusione e del rispetto dell’altro.

Classe III E