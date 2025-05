La firma per vigilare su caccia e pesca

Storiche firme alla sede dell’Upi Marche tra i comandanti della Polizia provinciale del territorio regionale e il dirigente al settore Politiche faunistico-venatorie della Regione Marche per la stipula delle convenzioni tra Regione e Province relative alle attività di vigilanza e controllo ambientale e faunistico e le attività connesse alla caccia e la pesca. Firme storiche, perché per la prima volta le convenzioni avranno durata triennale, come più volte richiesto dalla Province, invece che annuale. Questo consentirà una migliore e più efficiente programmazione delle attività, che potranno essere strutturate di pari passo con la formazione del Bilancio triennale degli Enti Locali e soprattutto di assumere personale. "Attualmente la Polizia provinciale si trova sotto organico, senza contare che le ultime assunzioni risalgono a circa vent’anni fa, per cui in mancanza di turn over in cinque anni potrebbe far sentire ancora di più la carenza di agenti – ha sottolineato la direttrice dell’Upi Marche, Valeria Ciattaglia –. Il personale, per le attività che svolge, va formato adeguatamente, anche nell’uso delle strumentazioni: droni, binocoli, armi, auto e questo, nell’arco temporale delle precedenti convenzioni di un solo anno, non era possibile, sarà diverso invece potendo contare su un’organizzazione triennale". E su un’adeguata dotazione finanziaria, oltre 2 milioni all’anno, stabilita da una commissione che continuerà a riunirsi per valutare i report delle attività che ogni Comando provinciale dovrà fornire periodicamente. Il dirigente regionale, Giuseppe Serafini, ha siglato le cinque convenzioni, firmate per Fermo, dall’ispettore capo, Daniele Armini.