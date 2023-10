La Fondazione Banco dell’energia: "Aiutiamo le famiglie in difficoltà"

Un aiuto concreto, per riprende in mano la vita. Approda nelle Marche "Energia a Fermo", nel quadro dell’iniziativa "Energia in Periferia" promossa su scala nazionale da Fondazione Banco dell’energia per supportare le famiglie a rischio di povertà energetica nella nostra penisola. Il progetto, realizzato grazie a Energean Italy, darà supporto a circa un centinaio di nuclei familiari nel Comune di Fermo attraverso il sostegno diretto al pagamento delle utenze e con un percorso di educazione e consapevolezza energetica che permetta ai beneficiari di ridurre i propri consumi. Il budget per quest’anno è di 45 mila euro, a selezionare i beneficiari del supporto nei costi dell’energia saranno i servizi sociali insieme con la Caritas. Oltre al sostegno economico tramite il pagamento diretto delle utenze, saranno previsti incontri tra i beneficiari e i Tutor per l’Energia Domestica (Ted), con lo scopo di fornire alla cittadinanza gli strumenti per diminuire i consumi dell’energia con l’adozione di accorgimenti e comportamenti virtuosi nell’utilizzo quotidiano degli elettrodomestici. Il sindaco Paolo Calcinaro ha ricordato le tante iniziative prese per risparmia risorse pubbliche, in un particolare momento storico: "Siamo consapevoli delle criticità di tante famiglie, anche da questo punto di vista, e pertanto abbiamo subito ritenuto di dover affiancare tutti i partner in questa operazione virtuosa che ha anche un altro importante risvolto: quello della sensibilizzazione verso un uso consapevole dell’energia. Per noi si tratta di un ulteriore segno di attenzione e cura verso chi ha bisogno di un sostegno, mentre abbiamo dimezzato i consumi dei luoghi pubblici, proprio nell’ottica di rispetto e attenzione, anche all’ambiente". In base ai dati Istat 2021, a livello nazionale il 7,5 per cent delle famiglie italiane vive in povertà assoluta, il rischio di povertà o esclusione sociale riguarda infatti circa un italiano su quattro. "Il nostro obiettivo è garantire una crescente equità energetica nei territori dove operiamo, supportando persone a rischio povertà e offrendo un’occasione per accrescere le competenze territoriali su questi temi, ci riempie di orgoglio. L’energia è oggi un aspetto cruciale nelle nostre vite", commenta Marcella Semenza, responsabile Sostenibilità Energean. Silvia Pedrotti, per la Fondazione Banco dell’energia, ha aggiunto: "I nostri progetti ormai interessano tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è, non solo di tamponare il fenomeno nelle regioni che presentano le maggiori criticità, ma anche di prevenire lo scivolamento in situazioni di vulnerabilità economica e sociale". In prima linea anche la Fondazione Caritas in Veritate, e la Caritas Diocesana di Fermo, con la direttrice Barbara Moschettoni che ha aggiunto: "L’obiettivo di questo e di altri progetti che sosteniamo è far si che le famiglie e le persone che accogliamo possano riprendere in mano la propria vita ed avviarsi verso una propria autonomia. La nostra parola d’ordine è dignità, accompagneremo le famiglie verso una gestione più attenta delle risorse".

Angelica Malvatani