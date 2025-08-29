La Fondazione Its chiede la Collodi

Quale futuro per la ex scuola primaria Collodi alla Corva, edificio rimasto inutilizzato e abbandonato da quando, sul finire del 2023, è stato dichiarato inagibile? Una risposta a questo interrogativo potrà venire dalla Fondazione Its che ha chiesto al Comune (figura tra i soci fondatori e, come noto, ospita da sempre la sede legale della Fondazione) di usufruire del diritto di superficie di quell’area di proprietà comunale per realizzarci un campus. Non solo. La Fondazione ha avanzato medesima richiesta anche per un’altra area di 4mila mq, in via Legnano (dove insiste anche il polo scolastico superiore ‘Urbani’). E la giunta del sindaco Massimiliano Ciarpella ha espresso parere favorevole (l’atto dovrà anche superare il vaglio del consiglio comunale) alla richiesta pervenuta il 21 agosto dalla Fondazione Its, sia per il diritto di superficie su 4mila mq di via Legnano, sia per la disponibilità del fabbricato ex ‘Collodi’. E’ una operazione che prende le mosse da un avviso pubblicato dal Ministero dell’Istruzione per accedere a finanziamenti per la progettazione di fattibilità tecnico economica di interventi infrastrutturali per realizzare dei campus della filiera formativa tecnologico professionale, dove è prevista la partecipazione, tra i vari possibili soggetti, anche degli Its Academy.

Ogni Regione può promuovere un solo progetto e presentare un’unica candidatura che, per le Marche, sarà proprio quella di creare due campus dove sorge l’ex Collodi e in via Legnano, funzionali alle attività formative e all’accoglienza dell’Its Academy – Nuove Tecnologie per il Made in Italy. Un parere favorevole, quello della giunta Ciarpella, condizionato all’ottenimento del finanziamento statale da parte della Fondazione, precisando anche che le spese, le procedure e ogni altro aspetto saranno tutti a carico della Fondazione; che il progetto della struttura del campus venga concordato con l’amministrazione; che siano previste anche aree di sosta; che, per l’area di via Legnano, sia previsto il completamento del tracciato stradale tra questa via e via della Pace; con l’impegno a garantire al Comune una volta realizzati i campus, di poter usufruire, gratuitamente, di determinati spazi per finalità pubbliche e, non ultimo, l’impegno a garantire la fruizione degli spazi della foresteria nei periodi di sospensione delle attività didattiche, per una possibile ricettività in caso di eventi o convegni organizzati dall’ente.

Marisa Colibazzi