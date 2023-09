La fontana cambia per l’inclusività

Giornata internazionale delle lingue dei segni, il Comune di Porto San Giorgio aderisce illuminando color blu la fontana all’incrocio del viale Cavallotti con il visale Don Minzoni. Il Comune di Porto San Giorgio aderisce alla Giornata internazionale delle lingue dei segni. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha scelto questo giorno per ricordare ogni anno al mondo la necessità di riconoscere, promuovere e proteggere le oltre 200 differenti lingue nel mondo. La Wfd, Federazione internazionale delle persone sorde ha lanciato “Blue light for sign languages”: sabatoprossimo, 23 settembre la fontana di viale Cavallotti, incrocio viale don Minzoni sarà pertanto illuminata color blu per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sordità ed esprimere vicinanza alla comunità. Il blu è usato dalla Wfd fin dalla sua fondazione nel 1951 e il fiocco col medesimo colore è stato il simbolo della lotta nel corso dei decenni per l’uguaglianza ed il riconoscimento dei diritti.