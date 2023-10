La forza di Lorena riconosciuta dal Comune

La festa patronale legata a San Serafino è stata l’occasione per consegnare l’attestato di benemerenza di ‘Montegranarese dell’anno’ che, quest’anno, è stato dato a Lorena Rosini, 55enne, originaria del centro calzaturiero, con problemi fisici e disabilità ma con una ammirevole capacità di reagire e sdrammatizzare, oltre che di non volersi mai fermare davanti alle difficoltà. La consegna dell’attestato è avvenuta in un teatro ‘La Perla’ sold out. "Riteniamo che questo riconoscimento sia assolutamente meritato per cui sono molto orgoglioso di poterlo assegnare a una cittadina modello che ha un grande coraggio e forza", la chiosa del sindaco Endrio Ubaldi, affiancato dalla giunta, da don Leandro (mentore della premiata) e i vertici della Pro Loco (organizzatori della festa patronale con il Comune). La Rosini, tramite il marito Salvatore Coppola (che ha scritto in vece il libro ‘L’Elefantino rosa’ i cui proventi sono devoluti a bambini sfortunati) ha ringraziato per un importante riconoscimento "di cui onestamente non mi sento degna, perché di ben altra caratura sono i figli importanti di Montegranaro. Ma se scegliendomi si è voluto dare un premio a chi, nel suo piccolo, facendo ciò che sente nel cuore, seguendo il suo cammino di fede e di vita riesce a fare qualcosa di buono per gli altri, lo accetto con gioia". L’auspicio finale della Rosini: "Mi auguro che, per il futuro, persone come me non vengano più viste come ‘elefantini rosa’".

Ieri, giorno di San Serafino, si è svolta la grande fiera patronale per le vie della città e, complice le temperature elevate, c’è stata una massiccia partecipazione di gente che si è avventurata tra le decine e decine di bancarelle. Grandi soddisfazioni sono venute al Rotary Club che, per l’intera giornata, era stazionato in viale Gramsci per effettuare screening ecodoppler carotidei gratuiti a chiunque ne facesse richiesta grazie alla disponibilità di tre professionisti. "Ogni anno che passa vediamo una partecipazione sempre maggiore da parte della gente, segno che il tema della prevenzione sta facendo davvero presa sull’opinione pubblica. Ed è importante, per noi, constatare che, in diversi casi, questi controlli hanno consentito di scoprire situazioni critiche, sulle quali intervenire per tempo", hanno commentato i soci rotariani. A fine giornata era stata ampiamente superata quota 200 esami.