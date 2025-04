La fuga di gas e poi l’esplosione in un casolare: ferita un’anziana

Un boato provocato dall’esplosione, poi l’incendio in cui una donna è rimasta coinvolta. E’ successo ieri a Monterubbiano. Erano le 9 quando in un’abitazione in via Santa Maria del Soccorso, alle porte del centro storico, si è verificata l’esplosione provocata da una perdita di gas che ha causato la spaccatura di una porzione di tetto. A lanciare l’allarme è stato il proprietario della residenza dove si sono verificati i fatti, in cui vive con la moglie e la famiglia. Proprio la moglie di circa 80 anni, ha riportato lievi ferite nell’incidente. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo, i carabinieri ed il personale medico e sanitario del 118 che, dopo aver prestato le prime cure all’anziana, ne ha disposto il trasferimento al pronto soccorso di Fermo. I vigili del fuoco hanno lavorato allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area. Ogni fase del soccorso si è svolta alla presenza degli amministratori comunali corsi sul luogo dell’incidente. La notizia dell’esplosione si è diffusa rapidamente in paese dove i cittadini hanno manifestato sincera apprensione per la famiglia, raggiunta da tanti per dimostrare la propria vicinanza.

Paola Pieragostini