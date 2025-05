La Gastroenterologia fermana si conferma eccellenza a livello nazionale

Malattie bilio-pancreatiche: sempre maggiori attenzioni al paziente, know-how e specializzazione al reparto di Gastroenterologia dell’ospedale Murri, diretto dal professor Giampiero Macarri. E dopo lo stop obbligato, causa Covid, l’Unità operativa complessa rilancia il corso che ormai appartiene alla tradizione scientifico-sanitaria fermana: il 6 giugno, infatti, alla Sala dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Fermo si terrà l’"Open Questions in bilio-pancreatic disease: first edition". Una prima edizione perché il corso, con la presidenza di Giampiero Macarri e la direzione del dottor Samuele De Minicis (anche lui gastroenterologo del Murri) vuole essere, oltre a un appuntamento scientifico di caratura nazionale, anche una ripartenza per l’eccellenza medico-sanitaria che la Gastroenterologia fermana rappresenta a livello nazionale. Il corso è rivolto a specialisti del settore che si dedicano nello specifico proprio alle malattie bilio-pancreatiche. "Purtroppo il cancro al pancreas, spiega il professor Macarri, è una patologia in costante aumento, e tra i pazienti riscontriamo una percentuale sempre più alta di giovani. L’evoluzione scientifica ci dice che oggi la loro gestione gastroenterologica (il 60 per cento dei pazienti diventa itterico) e oncologica è prioritaria. Insomma la fase terapeutica diventa essenziale e, certamente, nei pazienti che rispondono alla terapia si valuta anche l’intervento chirurgico. Ma per fare tutto ciò serve una struttura organizzativa articolata e specifica. Il Murri, in questo, è davvero al passo con i tempi grazie alla direzione dell’Azienda sanitaria che ha puntato molto sulla presa in cura dei pazienti affetti da questa patologia. Possiamo, infatti, vantare un pool di specialisti di altissimo livello, un ambulatorio dedicato, ad accesso diretto (dunque senza passare dal Cup ma con prenotazione da effettuare alla segreteria del Reparto) e anche posti letto specifici per ricoveri brevi. Le terapie possono migliorare lo stile di vita e prolungare le aspettative di vita".