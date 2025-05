La gestione dei rifiuti

In continuità con gli alunni della scuola primaria di Ponzano, ci siamo riuniti per un incontro con Sonia Giuggiolini, responsabile della società So.Eco che si occupa di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti. Siamo stati accolti dalle maestre e Sonia ha iniziato spiegando come fare responsabilmente la differenziata. Ha rivolto alcune domande e poi illustrato il percorso dei rifiuti che vengono portati in un ecocentro, per essere separati in base alla tipologia ed infine ridotti in piccolissimi pezzi che danno vita a nuovi oggetti creati con materiale riciclato. Possono essere riciclati anche dispositivi elettronici fuori uso e piccoli (come batterie o vecchi cellulari) appartenenti nella categoria ‘Raee’ tra le più inquinanti e impattanti, tanto che il riciclo di gran parte di questi materiali viene considerato molto importante. L’incontro si è concluso con un gioco utile a farci memorizzare bene i passaggi della corretta raccolta differenziata.

Classe I C