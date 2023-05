La gioia di Vesprini e Senzacqua "Ci siamo ripresi il riconoscimento"

A Porto San Giorgio torna a sventolare la Bandiera blu. In alto i cuori. Il sindaco Valerio Vesprini e l’assessore all’ambiente, Fabio Senzacqua, sono gloriosamente tornati da Roma e gloriosamente accolti in patria con l’amato vessillo. Giustamente sprizzanti gioia da tutti i pori hanno immortalato la propria immagine accanto alla bandiera. Hanno ringraziato tutti e avuto parole di riconoscenza per tutti, proprio tutti anche per chi magari di quel drappo non importava nulla. Si sono giustamente accreditati i meriti e vanno loro riconosciuti per aver ripreso quel vessillo.

Ma anche l’ex sindaco, Nicola Loira, per poter riavere la Bandiera blu si è dannato l’anima: "Nel 2023 la Bandiera tornerà a sventolare sulla spiaggia di Porto San Giorgio". Aveva preannunciato l’ex sindaco con piacere e soddisfazione, anche se con un pizzico di rammarico per il fatto che il ritorno non si sarebbe verificato quando era in carica: "Porto San Giorgio – aveva spiegato – riprenderà la Bandiera blu perché, come prevede il regolamento della Fee, la Fondazione che l’assegna, nel 2023 saranno trascorsi 4 anni in assenza di rilevamenti significativi da quando, era il 2019, si verificarono sversamenti inquinanti alla foce del fosso Vallescura". "C’è grande felicità – afferma Vesprini – la bandiera è un ‘sigillo’ sulla qualità offerta ai turisti e ai cittadini che torna dopo quattro anni di assenza. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per raggiungere questo traguardo . Siamo orgogliosi di poter nuovamente associare il nome della nostra città a questo simbolo".

Per Senzacqua: "La Bandiera blu è un riconoscimento che dedichiamo alla città. Per l’Assessorato all’Ambiente era uno degli obiettivi principali che ci eravamo prefissati. Per questo è doveroso ringraziare gli uffici comunali per quanto fatto".

s. s.