La Giornata dell’Anziano ed ecco la nuova legge

Sarà celebrata il 2 ottobre nelle Marche la Giornata regionale dell’Anziano. Il consiglio regionale, nel corso della seduta svoltasi martedì scorso, ha approvato all’unanimità la proposta di legge presentata dal consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti che parla di una legge che guarda al futuro: "Le Marche, infatti, sono da anni ai vertici nazionali nelle classifiche riguardanti la longevità. Riconoscere il valore sociale degli anziani dal punto di vista istituzionale è anzitutto un dovere. Ciò significa tutelarli e proteggerli, innovando i servizi e renderli più rispondenti ai nuovi bisogni". Una legge che non vuole essere solo celebrazione, sono previste iniziative per contrastare l’odioso fenomeno delle truffe. L’obiettivo del testo varato dal consiglio regionale prevede, oltre alla promozione di campagne di informazione per prevenire le frodi, la costituzione di sportelli anti-truffa diffusi capillarmente sull’intero territorio regionale: "Gli sportelli anti-truffa, spiega Cesetti, avranno il compito di erogare servizi gratuiti di tipo informativo, di prevenzione, di ascolto, assistenza, sostegno psicologico, nel rispetto dell’anonimato e della riservatezza, e potranno essere dotati di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità":